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南北卡中秋網路聯歡 6小時精彩不斷

記者王明心／北卡羅來納州報導
南北卡中秋聯歡會節目多彩多姿，展現華人的各式才情。(影片截圖)
南北卡中秋聯歡會節目多彩多姿，展現華人的各式才情。(影片截圖)

由南北卡藝術團、南北卡華人社區服務中心、南北卡華人工商總會聯合主辦的南北卡中秋聯歡會日前在網上舉行，由合力餐具冠名贊助，8個南北卡華人社團協辦，12個南北卡華人藝術團體提供節目，共同推出一場大型藝術饗宴，穿插四次抽獎環節，熱鬧非凡，這場活動除直播外，在YouTube的影片也獲600多人點擊觀賞。

節目組委會主席、南北卡商會主席、南北卡華人服務中心主任楊華東表示，這個活動為所有文藝愛好者提供了一個觀賞和展示才藝的文化藝術交流舞台，感謝志願者無私奉獻和表演者積極參與。組委會副主席、南北卡商會會長王晴感謝合力餐具的慷慨解囊、劉建國總導演和主持人們的辛勤付出、表演者的傾力演出、在這個象徵團圓的節日裡，凝聚南北卡華人社區，豐富生活品質。

長達6個多小時的表演內容以月亮為主題，分四個篇章進行。第一篇章「秋月喜玲瓏，少年揚才情」由林思嘉、唐子傅主持，南北卡第二代華裔展示他們雖成長於美國，但在父母用心培養下，傳承珍貴的文化才情，表演包括快板說唱、演說、舞蹈、朗誦、古箏獨奏、歌唱、黃梅戲表演等。

第二篇章「月上柳梢頭，人約黃昏後」在主持人陳寧、陳旭的牽引下，演出者或唱或舞或演，表達有情人在月光下傾訴衷情的意境。

慰穎、高潮帶領演出者在第三篇章「月到中秋明，相思情最濃」唱出對人、對故鄉、對民族的思念。

最後陳寧和陳旭重返舞台，主持當日的最後一個篇章「海上生明月，天涯共此時」，表演者以京劇、詩詞、古典舞蹈、思鄉曲等為充滿濃濃月色的活動華麗收場。

南北卡中秋聯歡會結合南北卡的華人社區資源。(主辦單位提供)
南北卡中秋聯歡會結合南北卡的華人社區資源。(主辦單位提供)
南北卡中秋聯歡會主持人(左上起順時針)：陳寧、陳旭、高潮、慰穎、林思嘉、唐子傅。...
南北卡中秋聯歡會主持人(左上起順時針)：陳寧、陳旭、高潮、慰穎、林思嘉、唐子傅。(影片截圖)

北卡 華人 導演

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