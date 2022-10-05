我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「嘿，停手」金山60歲男為阻偷竊 家門口遭槍殺

龐培歐公開中國施壓信 反嗆「不會停止講真相」

伊恩颶風肆虐 北卡四人死亡

記者王明心／北卡羅來納州報導
伊恩颶風雖離開，北卡應急管理局警告本周還會有強風、危險激流、巨浪、海岸水位升高等天氣危險。 (該局臉書)
伊恩颶風雖離開，北卡應急管理局警告本周還會有強風、危險激流、巨浪、海岸水位升高等天氣危險。 (該局臉書)

伊恩颶風 (Hurricane Ian)上周末登陸北卡，造成該州大規模停電，並導致四人死亡。國家颶風中心(National Hurricane Center)偵測到西的熱帶低氣壓逐漸在本周形成，正密切注意另一風暴的可能性。

根據北卡公共安全部(NCDPS)的報告，北卡約41.8萬人因伊恩遭受停電之苦，並有4人因此造成意外喪生，分別是Johnston郡一名25歲男子在暴風雨中開車打滑，撞上另一輛車，當場死亡；一名24歲女子開在Clayton潮濕的路上，撞樹身亡；一名22歲男子在Martin郡將卡車開進被洪水淹沒的沼澤中，溺水身亡；Johnston郡一名65歲男子因家裡停電，在關閉的車庫中操作發電機，死於一氧化碳中毒，妻子也住院。

該部為此特別提醒民眾，汽油發動機或其他燃料燃燒時會產生無色、無味的一氧化碳，停電時若想發動發電機，一定要在戶外操作。此外，也不要在室內使用煤氣或木炭烤架，或在封閉車庫內未將車子引擎熄火，以避免一氧化碳中毒。

伊恩颶風雖已離開，北卡應急管理局(NC Emergency Management)表示本周還會有強風、危險激流、巨浪、海岸水位升高等危險天氣現象，沿海地區可能有洪水。國家颶風中心(National Hurricane Center)也監測到一個熱帶低氣壓在逐漸形成，正密切注意發展情況。

颶風 北卡 洪水

上一則

全美最佳公立高中 北卡科學數學高中居冠

下一則

貓狗登機 限量限重 先到先得

延伸閱讀

快看世界／留守佛州觀光小島 居民拍下颶風後慘狀

快看世界／留守佛州觀光小島 居民拍下颶風後慘狀
颶風「水淹半層樓高」…她家沒進水 網狂問落地窗牌子

颶風「水淹半層樓高」…她家沒進水 網狂問落地窗牌子
伊恩颶風至少87死 佛州上萬災民潮 加油排6小時

伊恩颶風至少87死 佛州上萬災民潮 加油排6小時
新人小島婚禮遇伊恩颶風 善心人幫捎回禮服

新人小島婚禮遇伊恩颶風 善心人幫捎回禮服
伊恩至少釀70死 180萬戶停電 內陸河川未來幾周續暴漲

伊恩至少釀70死 180萬戶停電 內陸河川未來幾周續暴漲
颶風伊恩影響…紐約未來兩天低溫 風雨交加

颶風伊恩影響…紐約未來兩天低溫 風雨交加

熱門新聞

IIT碩士紀超群。(臉書截圖)

陪審團判決：芝中國留學生任中國間諜罪成

2022-09-27 13:16
30年期房貸利率已經在6%至7%之間。（KHOU）

房貸利率作祟 只隔一年 40萬房價新屋主多繳6600元

2022-09-28 18:56
麻州華裔婦女柯秀芳承認殺害前房東加伯，他的屍體在自己家中被發現。(CBS電視畫面截圖)

在群聊中承認偷錢 麻州華女「用錘子打死」前房東

2022-09-30 20:44
就讀印州潘恩高中高三的張亦辰，在今年5月的AP微積分考試中，答對所有108道題獲得滿分。(潘恩高中提供)

全球唯一滿分 印州華生張亦辰AP微積分考試全對

2022-09-29 16:08
軍用M16步槍。（Getty Images）

德州夫妻網購槍箱 賣家「附贈」12支軍方M16到府

2022-09-28 18:42
女嬰在等待救護車時，身上裹著毯子。（KHOU 11）

怪異裸男偷車前丟包不明物 德州夫婦循狗吠聲驚見棄嬰

2022-09-27 18:28

超人氣

更多 >
Trader Joe's秋季限定 哪些值得買 哪些誤區勿入

Trader Joe's秋季限定 哪些值得買 哪些誤區勿入
「米粉」出逃 小米手機怎麼了？

「米粉」出逃 小米手機怎麼了？
富比世：中國遭遇重大金融危機 北京不作為、卸責地方

富比世：中國遭遇重大金融危機 北京不作為、卸責地方
世說新聞／華人瘋團購大閘蟹 小心坐牢

世說新聞／華人瘋團購大閘蟹 小心坐牢
颶風「水淹半層樓高」…她家沒進水 網狂問落地窗牌子

颶風「水淹半層樓高」…她家沒進水 網狂問落地窗牌子