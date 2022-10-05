伊恩颶風肆虐 北卡四人死亡

伊恩颶風雖離開，北卡應急管理局警告本周還會有強風、危險激流、巨浪、海岸水位升高等天氣危險。 (該局臉書)

伊恩颶風 (Hurricane Ian)上周末登陸北卡 ，造成該州大規模停電，並導致四人死亡。國家颶風中心(National Hurricane Center)偵測到西的熱帶低氣壓逐漸在本周形成，正密切注意另一風暴的可能性。

根據北卡公共安全部(NCDPS)的報告，北卡約41.8萬人因伊恩遭受停電之苦，並有4人因此造成意外喪生，分別是Johnston郡一名25歲男子在暴風雨中開車打滑，撞上另一輛車，當場死亡；一名24歲女子開在Clayton潮濕的路上，撞樹身亡；一名22歲男子在Martin郡將卡車開進被洪水 淹沒的沼澤中，溺水身亡；Johnston郡一名65歲男子因家裡停電，在關閉的車庫中操作發電機，死於一氧化碳中毒，妻子也住院。

該部為此特別提醒民眾，汽油發動機或其他燃料燃燒時會產生無色、無味的一氧化碳，停電時若想發動發電機，一定要在戶外操作。此外，也不要在室內使用煤氣或木炭烤架，或在封閉車庫內未將車子引擎熄火，以避免一氧化碳中毒。

伊恩颶風雖已離開，北卡應急管理局(NC Emergency Management)表示本周還會有強風、危險激流、巨浪、海岸水位升高等危險天氣現象，沿海地區可能有洪水。國家颶風中心(National Hurricane Center)也監測到一個熱帶低氣壓在逐漸形成，正密切注意發展情況。