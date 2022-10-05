全美最佳公立高中 北卡科學數學高中居冠

北卡科學與數學高中(NCSSM)列名全美最佳公立高中榜首。 (該校官網)

專門做學校排行榜的Niche網站日前一份全美最佳公立高中的排行榜顯示，北卡 科學與數學高中(NC School of Science and Mathematics)高居第一名。

位於北卡吉爾福德的早期學院(The Early College at Guilford)則排在全美第26名，洛麗特許高中 (Raleigh Charter High)位居第31名。

包括「美國新聞與世界報導」(U.S. News & World Report)等機構所發布的學校排行榜，通常依據考試成績、學術表現和畢業資料排名。Niche除了學業成績，還將體育、多元化、學校管理品質等進行評級，並考慮在校生、校友和家長的「使用者評價」。Niche評估的公立學校 範圍包括傳統學校、特許(charter)學校、磁鐵(magnet)學校。

北卡科學與數學高中去年在此排行榜中名列第二，今年躍居榜首。該校位於三角地區的杜倫(Durham)，創立於1980年，是美國第一所公立寄宿STEM高中，專門培養北卡數理資優高三和高四學生，隸屬北卡大學系統。今秋還在北卡西部的摩根頓 (Morganton)增設分校。

根據「新聞與觀察家」(The News & Observer)報導，去年該校一位校友捐贈750萬元，創該校捐款記錄，是全美公立高中所收過的第三大捐款。此捐款用於翻修宿舍，並建立新的學術共用區(academic commons area)。

Niche報告指出，該校有680名學生，師生比率是1:7，全美的師生比是1:17。學生SAT平均分數是1440，ACT 平均33分，該校學生最感興趣就讀的大學包括教堂山北卡大學、北卡州大、杜克大學。除了學業成績優異，100%的受訪學生和家長表示，學校提供豐富的社團和組織供學生參與。

Niche網站上周也公布了2023年全美和各州K-12學校排行。北卡公立高中前五名分別是北卡科學與數學高中、吉爾福德早期學院、洛麗特許高中、凱瑞的綠希望高中(Green Hope)、洛麗的安洛高中(Enloe)。北卡私立高中前五名分別是凱瑞中學(Cary Academy) 、杜倫中學(Durham Academy)、夏樂的Providence Day School、埃斯維爾的Asheville School、夏樂的Charlotte Country Day School。