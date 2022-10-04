喬州各地8月失業率上升 但仍低於一年前

喬治亞州勞工 署官員表示，根據該州各地的地區委員會數據顯示，該委員會旗下10郡8月份失業率都出現上升。

管轄範圍包括了切羅基郡、克來頓郡、卡布郡、底克甫郡、道格拉斯郡、費耶特郡、富頓郡、谷內郡、亨利郡和羅克代爾郡的亞特蘭大地區委員會(Atlanta Regional Commission)數據顯示，該地區其非季節性調整後的失業率從7月的2.8%小幅上升至8月的3%，但仍低於一年前的4%。

喬州 勞工署署長巴特勒(Mark Butler)在一份聲明中說：「展望秋季，該署將致力於支持勞工尋找工作，因為雇主將會需要季節性、全職和兼職員工，為假期就業 季做準備。」

該州8月份非季節性調整後的失業率為3.1%，高於7月份的2.9%，低於2021年8月的3.9%。8月份的喬州民眾勞動力較前月減少了2萬1820人，但比2021年8月增加了7萬8716人。

喬州8月份經季節性調整後的失業率為2.8%，與7月持平，低於2021年8月的3.7%。

8月份全美非季節性調整後失業率為3.8%，與7月份持平，低於2021年8月的5.3%。

喬州包括沙凡納(Savannah)在內的沿海地區委員會，以及東北地區的山脈地區委員會數據則顯示該地區在8月份的勞動力有所增加。