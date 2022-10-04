Rivian車廠房地產稅減免7億 摩根郡法官駁回

Rivian在喬州建廠的預定地。(美聯社)

喬治亞州摩根郡(Morgan)的法官，日前駁回了該州提供Rivian電動車廠巨額房地產 稅減免的其中部分條款，此結果可能將使該廠在亞特蘭大 東郊建廠的計畫蒙上陰影。

摩根郡高等法院法官特拉梅爾(Brenda Trammell)拒絕了當地政府要求驗證其保證協議(bond agreement)的例行請求。她上周裁定，此案發起者、招募Rivian的當地四郡：賈斯伯郡(Jasper)、摩根郡、牛頓郡(Newton)和沃爾頓郡(Walton)聯合發展局(JDA)未能證明這座耗資50億元、預計將雇用7500人的工廠，在州法律的要求下是「建全、合理和可行的」(sound, reasonable and feasible)。

特拉梅爾還裁定，根據州法，應要求Rivian定期繳納房地產稅，因為它對於向JDA租賃的地產有一定程度的控制。

Rivian對此項裁決拒絕發表評論。

喬州 經發署和JDA表示，「對法官的決定感到失望且無法認同」。他們說不會放棄建廠計畫，並正考慮提出上訴。

總部位於加州爾灣市(Irvine)的Rivian去年宣布，將在亞特蘭大以東約45哩、20號州際公路沿線的摩根郡和沃爾頓郡一個2000畝的場地上建造該廠，計畫每年可生產多達40萬輛汽車。Rivian曾希望最早在今年夏天破土動工，並於2024年開始生產。

在此案中，地方政府透過保留房地產所有權的方式，將場地出租給Rivian。地方政府並將在25年內免除估計7億元的Rivian的房地產稅，儘管該車商已同意在此期間支付3億元的稅款。

房地稅減免是喬州和地方官員，為Rivian在該州建廠而提供的12億稅收減免及激勵措施的關鍵部分。

此優惠案的做法規避了喬州憲法中關於向公司或個人提供「酬金」(gratuities)的禁令。如果特拉梅爾要求徵收房產稅的命令得以持續，可能導致其他大型稅收減免措施相關策略也受到質疑，並阻絕官員在未來使用此種方式吸引投資進駐。

喬州還計畫斥資2億元購買該地並準備設廠。Rivian也可申請2億元的所得稅抵免，以及2.8億元的機械和建築材料銷售稅減免。該州還計劃斥資9000萬元建設職業培訓中心並培訓工人。

Rivian在伊利諾州廠房的產量提高上遇到了困難，其一度飆升的股價隨著一些主要投資者拋售股票而暴跌。

特拉梅爾在判決中表示，地方和州官員似乎未考慮到地方政府可能因此產生更高的服務成本，或者Rivian是否有足夠資金來完成該計畫。

「Rivian的儲備現金正迅速枯竭，因此令人嚴重懷疑該計畫是否如期開始，更遑論完工，」特拉梅爾這樣表示。