亞城敬師餐會 柯怡菁、曾君如獲表揚

當天王翼龍(左二)代表僑委會頒發獎狀給中華文化學校服務滿五年的柯怡菁(右二)曾君如(右三)。右一為歐宏偉，左一為該校校長林香蘭。(記者林昱瑄╱攝影)

為慶祝教師節並感謝亞特蘭大 中文學校校長及教職員推展僑教之付出與貢獻，亞特蘭大僑教中心日前在煲煲好餐廳舉辦敬師餐會暨教師表揚活動。共約40人與會。當天駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處處長王翼龍也代表僑委會頒發教學滿五年的獎狀予中華文化學校的柯怡菁以及曾君如老師。

王翼龍表示，很感佩華語文教師這麼多年以來，在公務及家務繁忙之餘，還願意抽空至僑校傳授華語、台語及文化。他也代表僑委會感謝各位校長及教師對於海外僑教的貢獻。他表示，「十年樹木，百年樹人」，以前有無數的前輩為僑教作出奉獻，希望在場大家持續努力，未來拉拔更多的新生代加入華文教育 行列。

柯怡菁與大家分享其教學心得，她表示五年前正好一個機緣，在沒有教學經驗下應徵成為一群六年級生的中文老師。五年來，她自己從教學中重溫了中華文化，也從很多優秀的老師身上學到寶貴的教學經驗。感謝該校校長林香蘭給予機會，也感謝僑委會給予鼓勵及肯定，這個獎項激勵她下個五年要繼續努力。

僑教中心舉辦敬師餐會暨教師表揚活動。(記者林昱瑄╱攝影)

曾君如說，今年是她第七年教學，但因為家中事務暫停教學。她回憶起，高中時就很熱愛中文，但那時年紀輕，大學選填科系沒有選中文，後來十分後悔。沒想到因緣際會來美國教中文，在教導學生之外，也是對自己的一種補償，滿足自己對文學的熱愛。她也特別感謝僑委會新教材編排得很好，讓老師節省了很多備課時間。

在僑教貢獻良多的僑務委員范琪君也介紹了僑委會90周年以來僑教在教材供應、師資培訓以及經費補助上的發展及創新。