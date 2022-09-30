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喬州2022財年預算 盈餘近66億

記者林昱瑄╱亞特蘭大報導
喬州截至今年6月30日的年度預算盈餘，達到近66億現金。(記者林昱瑄╱攝影)
喬州截至今年6月30日的年度預算盈餘，達到近66億現金。(記者林昱瑄╱攝影)

喬治亞州在截至6月30日的年度預算盈餘，共計近66億元現金，這筆鉅額經費將由下任州長和議員安排支出或是退稅給民眾。

州會計辦公室在上周報告中表示，即使2022年度喬州共花費了286億元，在其未雨綢繆資金(rainy day fund)達到法定上限後，喬州仍有65.8億元的「未預留、未指定」(unreserved, undesignated)盈餘，這些現金可供州領導人運用。

其中某些資金用度已談妥，該州可能會轉移超過10億來支付道路、橋梁和其他交通項目的費用，用以彌補該州在3 月份決定暫停徵收每加侖29.1分的燃料稅，以及停徵每加侖32.6分的柴油稅而減少的稅收。

從那以後，共和黨州長坎普(Brian Kemp)一再延長燃料稅停徵，議員們將因此必須在明年1月重返議會時，再度批准這一舉措。

民主黨艾布蘭(Stacey Abrams)角逐州長連任的坎普，計畫從這筆盈餘中撥出20億元，作為實現其承諾提供另一筆10億元的州所得稅退稅，以及其中10億做為房主更新延宕已久的房屋稅減免措施等用途。

坎普的發言人Tate Mitchell說，坎普將繼續利用州資源，幫助州民應對因拜登政府領導失敗而導致的高通膨。

艾布蘭也同樣計畫提供10億元的所得稅退稅，但她表示會把這項福利限制給年收入低於25萬元的家庭。她亦提議在四年內花費19億盈餘，作為大幅提高教師工資、擴大聯邦醫療補助計畫來為窮人提供健康保險等之用。

共和黨人聲明，拒絕將盈餘花在上述項目，坎普抨擊艾布蘭的支出提議無法持續。他宣稱如果不增加稅收，艾布蘭將無法履行諾言。

「數字不會說謊，」艾布蘭競選發言人Alex Floyd說。「我們應該將上個會計年的高盈餘，部分歸功於喬州民主黨人通過的聯邦立法，讓我們有資金投資教育、健保和小企業，執行這些項目並無須提高稅收。」

退稅 喬州 民主黨

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