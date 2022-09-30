ACC宣布 總部遷至北卡夏樂

ACC委員Jim Phillips日前宣布將會將總部遷至夏樂市。(美聯社)

由美國東岸15所大學所組成的體育競技聯盟-大西洋沿岸聯盟(Atlantic Coast Conference, ACC)宣布，將於2023年將總部由北卡 Greensboro遷至夏樂市。

ACC成立於1953年，隸屬於NCAA第一級體育競技聯盟。此聯盟的籃球、棒球和美式足球 皆非常有名。

夏樂市長Vi Lyles表示，ACC的決定「提升了本市在全美的聲譽」，並使夏樂「成為全美最好的體育城鎮之一，也是越來越多的體育賽事的目的地」。

ACC成員包括：波士頓學院、克萊門森大學、杜克大學、佛州州立大學、喬治亞理工大學、路易斯維爾大學、邁阿密大學、教堂山北卡大學、北卡州立大學、聖母大學、匹茲堡大學、雪城大學、維吉尼亞 大學、維吉尼亞理工及維克森林大學。

據指出，協助ACC做出決策的房地產服務公司Newmark，選地標準主要側重於東部時區內的位置、正增長的人口趨勢、人口的多樣性、大型機場的便利性，並能有效地進出所有ACC學校、預期收益ACC整體品牌、與現有和潛在合作夥伴的潛在協同效應以及財務考慮。

ACC的新總部將位於夏樂市中心美國商業銀行(BOA)大廈。聯盟將在2022-23學年間完成搬遷流程。

ACC和夏樂擁有長期的合作夥伴關係，其中包括在該市舉辦大量ACC賽事和錦標賽。2018年4月，ACC和夏樂體育基金會宣布為期10年的協議，將在夏樂舉行ACC足球錦標賽直到2030賽季。在美國商業銀行體育場舉辦的前11屆ACC足球錦標賽中，比賽已售罄五次，平均有近7萬名球迷。 而ACC男籃錦標賽則已在夏樂舉行了13次。