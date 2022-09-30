北卡5所中小學 獲「藍絲帶」殊榮

美國教育部 (Department of Education)日前宣布2022年的藍絲帶學校(National Blue Ribbon School)名單，全美共有297所學校獲獎，北卡 共有5所，其中包括夏樂近郊加斯頓郡(Gastonia)的W.A. Bess小學，這是該校第二次獲獎。

新聞稿中指出，獲此榮譽的公、私立K-12學校須有出色的學習成績，或是在縮小成績差距方面有明顯進展。

北卡另外四所獲獎學校為：維克郡(Wake)的Weatherstone小學；坎伯蘭郡(Cumberland)71古典中學(Seventy-First Classical Middle)；羅伯遜郡(Robeson)的East Robeson小學；Lumberton郡Southeastern Academy Charter School。

藍絲帶學校計畫起源於1982年，是一項評給K-12學校的榮譽，被稱之為「美國教育界的奧斯卡 」。

到目前為止，全美一共有9000多所學校曾獲得「藍絲帶」的殊榮。據相關統計數據，只有3.9%的美國中小學校得過這項榮譽。