美國味全慶祝成立50週年　全美連線見證輝煌成就　83名幸運兒獲抽獎

美國味全與全美各分公司進行網路連線，一同歡慶與見證味全成立50週年。

美國味全食品公司(Wei-Chuan USA, Inc)日前特別在洛杉磯 總公司，與全美另外五個分公司進行網路連線，一同歡慶與見證味全成立50週年的輝煌成就，並且當場抽出83名的幸運獲獎者。總經理林雙慶表示，味全作為北美地區華人 最大的冷凍食品配送公司，會為社會盡到最大力量，努力向下一個50週年邁進。

林雙慶在全美各地的見證下，從4000信件中抽出頭獎，可獲82吋智慧電視。

他表示，美國味全公司於1972年成立，如今走過50年的歲月。疫情 期間作為必要產業，一周六天生產。工廠不僅沒有停工，也沒有申請政府的紓困金，且成長速度有兩位數成長，高於往年。作為北美地區華人最大的冷凍食品配送公司，50年來以對食品的熱忱和對品質追求，產品種類超過1000種，滿足海外華人對家鄉味思念，提供優質傳統美食。未來不會鬆懈，繼續秉持一貫的堅持為社會盡最大力量。

與總公司進行現場連線的美國味全公司亞特蘭大分公司經理王俊舜(Vicent Wang)，也向本報記者指出，他與分公司員工在疫情期間為了不間斷地向消費者供應食品，大家一直堅守崗位，有時他也要到倉庫幫忙開叉車，以便維持公司的順暢營運。

美國味全公司為回饋廣大消費者50年來的支持，從今年6至8月舉辦全國性的抽獎活動，獎項包含82吋智能大電視、最新型蘋果手機與筆電、強力掃地機器人、高級氣炸鍋、高額現金卡等豐富獎項，並於9月16日舉辦抽獎活動記者會，當場抽出幸運獲獎者。

除全國性抽獎活動外，美國味全今年度也舉辦許多其他活動歡慶50週年。例如年初於社群媒體上舉辦的50/50有獎徵答活動，就以十分有趣且具創意的方式讓消費者能藉由答題了解美國味全。同時還與名攝影師於美國味全六大分公司據點合作了50張時尚街拍，與來自不同文化背景的街頭素人合拍產品時尚照，讓大家看到品牌的嶄新面貌。

除此之外，美國味全也藉成立50週年之際和網路知名紅人「CupofTJ」齊手打造慈善活動，開著餐車到洛杉磯兒童醫院發放以美國味全食品做成的色香味俱全暖心便當，感謝醫護人員在嚴峻的疫情期間勇敢站在最前線，持續守護孩童們的健康。