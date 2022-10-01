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確定有選民投票登記　珍惜權力和發聲機會　登記截止日10月11日

亞特蘭大訊
喬州選民可上網觀看投票注意事項：https://youtu.be/yiGiHqTTLzE。(截自AAAJ youtube)
喬州選民可上網觀看投票注意事項：https://youtu.be/yiGiHqTTLzE。(截自AAAJ youtube)

亞特蘭大亞美司法公義促進會(Asian Americans Advancing Justice-Atlanta，簡稱AAAJ)指出，居住在喬治亞州的選民要在今年11月8日的期中大選投票，展現公民的力量與聲音，在10月11日之前一定要確認自己是否有完成登記投票，檢驗方法可上網www.mvp.sos.ga.gov，並在網上完成登記。該非營利公益組織呼籲大眾珍惜投票權力，因為「您的投票，就是您的聲音」。

AAAJ指出，要確定自己是否有登記投票的方法很簡單：

‧您是否在州內搬到了新的地址？

‧您是否有改名字？

‧您是否從外州搬到喬治亞州？

‧您距離上次投票是否已超過4年？

如果有上述任何一個情況的回答為肯定的，AAAJ說，那麼您便得在10月11日截止日之前，重新注冊選民登記，否則您將無法在您的選區投票。方法很簡單，先上網：www.mvp.sos.ga.gov查看您的選民登記狀態，並且在網上完成選民的登記。

今年的投票日為11月8日(週二)。這次的大選，喬治亞州將投票選出州長、州務卿、聯邦參議員和眾議員、州參眾議員和地方各級首長。今年期中大選的重要日子包括：選民投票登記截止日期10月11日(週二)；提前投票(Early Vote)從10月17日(週一)到11月4日(週五)；缺席投票(Absentee Voting)申請時間則已從8月22日(週一)展開，到10月28日(週五)截止，郵寄或親自到投票所投遞截止時間為11月8日下午7時。

AAAJ表示，保持選民身份最簡單的方法，就是每次都參與投票。通過投票，選民身份便會繼續在州務卿辦公室的投票名冊中，並且保持有效的狀態。

有關選民登記、郵寄投票、如何投票、候選人信息、檢查自己的選民登記和投票地點等詳情，可參閱AAAJ的中文網站：https://www.advancingjustice-atlanta.org/2022-voting-chinese。如果需要投票的協助或對選舉的了解，可撥打AAAJ的選民熱線：404-955-7322，並在電話中要求中文服務。或者參閱AAAJ製作的「如何投票」影片：https://youtu.be/yiGiHqTTLzE。

投票 選民登記 喬治亞州

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