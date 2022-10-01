汽車保險涵蓋擋風玻璃破裂或碎裂？

作者專業保險經紀人Belinda Shu

如果您有小碎屑、叮叮聲或裂縫，通常可以避免更換擋風玻璃。擋風玻璃的凹痕和碎屑很容易修復，如果你有美國家庭汽車保險 ，維修完全免費，通常不會讓您從口袋裡掏出任何錢。立即維修可以幫助您避免以後出現更大、更昂貴維修費用。因此，一旦發現任何問題，請立即聯繫我們。

汽車保險是否涵蓋擋風玻璃更換？

汽車保險保更換擋風玻璃，但通常需要支付自掏腰包額。如果您的擋風玻璃在車禍 中損壞，您的碰撞保險將涵蓋維修或更換。您的碰撞保險需要支付自掏腰包額。

美國家庭保險集團(AMFAM)在我們值得信賴的合作夥伴Safelite的幫助下，您的窗戶或擋風玻璃破損問題將很快解決。Safelite是汽車玻璃和擋風玻璃更換行業領導者，為客戶提供最優質的服務。無論是快速擋風玻璃芯片維修還是全面更換，Safelite車窗維修都會得到妥善處理，讓您可以安全地重新上路。他們有很多不同的地點，你可以找到離你家最近的地點。請看網站鏈接：https://www.safelite.com/，在「Services」項目下點選Windshield Repair & Replacement | Safelite。我們的客戶可以撥打我們公司Safelite專線：866-506-6412直接索賠。

請注意：以上資訊不應該解讀為稅務，法律或財務方面的建議。本文由第三方人Belinda舒(Belinda Shu Agency INC)提供。如果您需要汽車、房屋、商業和人壽保險，請聯繫Belinda舒保險代理處770-280-4350。Belinda Shu保險代理處是AMFAM 在GA最大的保險代理處。累積豐富的經驗，為您選擇最合適的保單。