角逐北卡國會眾議員 博漢斯爭取支持

華人為北卡國會眾議員候選人博漢斯(Bo Hines) 舉辦募款助選會。(記者王明心／攝影)

角逐北卡 國會議員的博漢斯(Bo Hines)，日前在Fuquay Varina一華人農場舉辦募款助選會，該市市長Blake Massengill、北卡州眾議長穆爾(Tim Moore)、維克郡(Wake)公校董事候選人伍永基(Wing Ng)醫師，和約50名華洋民眾均到場支持。

現年27歲的博漢斯曾是北卡州大和耶魯大學的橄欖球校隊隊員，之後在維克森林大學(Wake Forest)獲得法學學位。他曾在印第安納州州長Eric Holcomb和南達科他州參議員Mike Rounds的辦公室工作，並獲川普的背書，11月將在北卡第13國會選區對抗敵手尼克(Wiley Nickel)。

助選會由陳海娜主持，曾在亞洲居住兩年且多次去過中國和香港的博漢斯，駁斥對手攻擊稱，他抗拒的是極權政治和其可能對美國造成的威脅，而不是人民。他說，美國是個多元移民社會，需要大家攜手合作，不因膚色、種族而分裂。

他表示，每個人都該努力實現夢想和理想，認真工作或讀書得到的成就應受肯定，不應因為種族背景受到歧視。他說，自己要為公平貿易、就業機會、可負擔醫療保健而奮鬥，他也反對北卡被「加州 化」。

穆爾稱許博漢斯「年輕而有智慧」，他指出，根據尼克在州眾議會投票 記錄，他是極左人士，「絕不中庸」，尼克又擁有來自加州的資源，大家應提高警覺避免把北卡變成明日加州。伍永基則強調，認真工作、追求卓越、注重美德的價值觀應在教育系統中受到重視。

博漢斯回應與會者提問時說，他反對的是極權政治，以及把美國變成社會主義國家的可能。他歡迎合法移民，共同為更美好的美國努力，也期待華人多多參政。他支持「教育自由」，家長有權決定孩子去哪就學和接受的教育內容，不被強塞批判性種族理論(CRT)或強迫觀看噁心圖案。他也主張選民投票時出示ID，以免身分遭冒用。

張文蒂說她樂見美國有沒被洗腦的年輕人願意出來成為公僕。提供場地和食物的符江秀說美國傳統價值得珍視，不管來自何方，既然選擇居住美國，一起維護這個家園至關重大，她將投票給價值觀相近的候選人。