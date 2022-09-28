台美菁英協會 10/1牛肉麵比賽

●台美菁英協會亞特蘭大 分會將於10月1日(周六)中午12時至下午3時在亞特蘭大僑教中心舉辦牛肉麵烹煮大賽。

詳情可見：https://fb.me/e/3oEXOqA5L，想要大快朵頤的民眾也可購票入場：https://bit.ly/BestBeefNoodleSoup。

地址：5377 New Peachtree Rd #2840, Chamblee, GA 30341。

甘斯維爾台商會 10/9與玉山辦講座

●甘斯維爾台灣商會以及美東南玉山科技協會將在10月9日(周日)下午2時至4時在僑教中心舉辦電動車 產業發展及商機講座。主講者為駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處經濟組組長陳新發，並邀請到台灣中原大學國際產學連盟田在勱執行長，將針對全球汽車 及電動車銷售概況、美國電動車產業發展政策及現況、美國電動車充電市場、美國電池產業、電動車帶動台灣車用電子的商機，以及台灣在電動車產業之發展機會各方面作分析。

地址：5377 New Peachtree Rd #2840, Chamblee, GA 30341。報名請上網：https://forms.gle/2cjNvWTrYMyBpmEm7，或可連絡甘斯維爾台商會會長陳家琪：[email protected]，或美東南玉山科技協會會長尹立伯：[email protected]。