北卡颶風季來臨 快備好應急品

北卡正值颶風季節，可能帶來無法預期的風險。(洛麗市政府官網)

根據天氣預報，伊恩颶風 (Hurricane Ian)將在本周末襲擊北卡，預計帶來大量風雨。北卡颶風季節將持續到11月底，洛麗市政府呼籲民眾應備好應急物品，並隨時注意氣候變化、收聽指示。

颶風是在溫暖的海水上形成並向陸地移動的大型風暴系統，可能帶來強風、大雨、洪水 、龍捲風、山體滑坡、沿海地區的風暴潮(storm surges)等風險。

颶風來臨前，氣象局會依照預計登陸時間，發出「颶風觀察」(Hurricane Watch)和「颶風警告」(Hurricane Warning)。

當颶風預期在36小時後侵襲時，建議民眾注意收聽最新天氣情況和緊急指示；補充應急工具包，包括足夠至少三天的食物、水、藥物、手電筒、電池、現金和急救用品；先計畫好停電後與家人的聯繫方式，例如打電話、發簡訊(text)、發郵件或使用社交媒體等。發簡訊通常比打電話更快更可靠，因為電話線路經常超負荷。

此外也應提前規畫疏散路線和避難地點；讓汽車處於良好狀態、油箱加滿、車上裝滿應急用品和換洗衣服；準備沙袋和水泵等避洪措施，並保留收據和記錄工作時間。如果有洪水保險 ，這些都可以索償。

如果颶風在18至36小時內到達，應隨時查詢更新和緊急指示，並把庭院家具、垃圾桶等鬆散物體移至屋內、修剪或移走與房子很近的樹木，以免倒下砸到房子。如果颶風在6至18小時內會到達，每30分鐘收聽或查看更新指示。

住在活動房屋、臨時建築物或高層建築的居民要疏散避難。前兩者是因建體不牢固，後者是因颶風在海拔越高的地方越強。如無法疏散，颶風期間要遠離窗戶和玻璃門、關閉所有室內門、支撐對外的門、拉上窗簾和百葉窗、躲到最低層的小房間、衣櫥或走廊裡、躺在桌子或其他堅固物體下。

颶風來時，要待在安全避難所、遠離窗戶、只在戶外使用發電機、不要在洪水中行走或開車。如果被洪水困在建築物裡，要爬到最高層，不要爬進封閉的閣樓，以免被上漲的洪水困住。

颶風過後，查問鄰居和朋友是否安好、大家一起清理善後、不要碰觸潮濕的電器設備、在安全的情況下，關閉主斷路器或保險絲盒的電源防止觸電、避免走在水中，因可能會有危險碎片、照相損壞情況，聯繫保險公司。如見電線掉落，向電力公司報告：(800)452-2777。