喬州公立大學 取消215個乏人問津學位

喬治亞州 公立大學系統(University System of Georgia)近日投票，將旗下18所大學中的215個主修學位全數取消。這些不再招生 的學位，通常是兩年內無人問津、學生註冊率極低的學位。

這些減少的學位科目包括法語、古典文化等。喬州大學系統負責人表示，這些學位並非完全消失，而是彈性調整，包括有少部分學位進行了課程調整重新命名，也有一部分與其他學位合併。

喬大官員表示，學校將對所有被影響的學生進行指導和建議，以協助他們順利轉學至其他相關專業。而這些被取消學位科目的教職員工，校方也會進行調整，部分正好介在退休 年齡的教工將如期退休，另外一些則轉移至其它科系工作。

這些終止的學科項目包括喬治亞大學(University of Georgia)的43個學科、喬治亞南方大學(Georgia Southern University)的32個學科、喬治亞州立大學(Georgia State University)的28個學科，和奧古斯塔大學(Augusta University)的26個學科。這些終止的學科不僅僅有大專本科學位，也有一些是研究生及博士生學位。(楊欣欣)