喬州逾150萬人 符合學貸減免計畫資格

喬州共有150萬6100人有資格獲得學生債務減免。(美聯社)

拜登 在8月宣布，數百萬美國民眾將可獲得免除高達2萬元的學生貸款 債務。白宮日前公布了各州的細分數據，其中顯示，共有150萬6100名喬州人有資格獲得學費債務減免，其中有資格獲得學費債務減免的佩爾助學金(Pell Grants)借款人，估計就有103萬9100人。

在全美，近4000萬學貸借款人符合此計畫資格。

共和黨人對此嚴厲抨擊，參議院少數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)將其稱為「社會主義」，是「對那些為償還債務而犧牲，或為避免債務做出不同職業選擇的美國工薪階層，賞了一記耳光」。

「這項政策非常不公平，」麥康諾在一份聲明中說。「拜登導致的通貨膨脹，正在壓垮工薪家庭，結果他的應對方法是把更多的政府資金，分配給薪水更高的精英階層。」

誰有資格獲得學貸減免？

•拜登所說的取消學生貸款，適用於那些獲聯邦政府支持的學貸借款者。

•其學生貸款的減免上限為未償債務金額。例如，如果某人欠了1萬8000元的學貸，其能獲得的減免最多為1萬8000元，而非2萬元。

•如果個人年收入低於12萬5000元，或家庭年收入低於25萬元，就有資格獲得學貸減免。

•如果申請者曾在大學獲得佩爾助學金並符合收入門檻，將有資格獲得高達2萬元的學貸減免。

•如果申請者在大學期間未獲得佩爾助學金但符合收入門檻，將有資格獲得高達1萬元的債務減免。

該怎麼做才能獲得學貸減免？

•如果聯邦教育部 已擁有借款者的收入數據，該名受惠者無需採取任何措施來免除學貸債務。如果該部門並無其收入數據，或借款者無法確定該部門是否有此數據，可在接下來幾周內靜候線上申請開放。

•如果借款者希望在線上申請開放時收到通知，可在教育部網站上註冊：https://www.ed.gov/subscriptions。