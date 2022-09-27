整體疫苗接種率 喬州、佛州全美殿後

全美疫苗接種率排名。（資料來源：WalletHub 製表：記者林昱瑄）

根據個人財務網站WalletHub一項關於整體疫苗接種率的新研究發現，喬治亞州居民的接種率在全美排名第48位，排名僅在佛羅里達州、奧克拉荷馬州和密西西比州之前。

該研究分析了全美50個州和哥倫比亞特區從接種疫苗的兒童比率、未有醫療保險 者的比率，再到成年人的流感疫苗 接種率等17種指標。

在大多數主要調查面向中，喬州 都低於平均水平，甚至在至少三個指標中幾乎排在最後。

該研究發現，喬州接種流感疫苗的兒童比率排名全美第48位，接種流感疫苗的成年人比率排名第47位，接種破傷風疫苗的成年人比率排名第42位。而沒有醫療保險的一般民眾(Share of Civilian Noninstitutionalized Population without Health Insurance Coverage)則偏高，其表現全美倒數第三位。

雖然如此，但喬州仍在幾個指標上成績不錯。該州在參與疫苗資訊系統(immunization information system)的6歲以下兒童比率上，與維吉尼亞州並列第一，且在19至35個月大的貧困兒童接受7種疫苗組合的比率，也高於全美平均。

早先疾病控制和預防中心(CDC)的數據報告顯示，只有1.7%的6個月至4歲喬州兒童接種了一劑COVID-19疫苗，在全美排名倒數第六。CDC的數據顯示，23%的5至11歲喬州兒童至少接受過一劑疫苗，為全美排名第九低。

總共有超過710萬喬州人，或總人口的67%，接受了至少一劑COVID-19疫苗；近600萬人，即56.1%，完全接種了COVID疫苗。

總體疫苗接種率最高的州大多集中在東北部，前五名依序為麻州、佛蒙特州、新罕布夏州、羅德島州和緬因州。

世界衛生組織(WHO)和聯合國兒童基金會(UNICEF)的數據顯示，去年有2500萬兒童未能接種白喉、破傷風和百日咳疫苗，這是評斷兒童免疫覆蓋率的指標數據，自2019年起持續下降。

完整名單可查看：https://bit.ly/3SnJcS2。