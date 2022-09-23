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衷情烹調 30年大廚潘盟仁、蔡萬利不改所愛

記者王明心╱北卡羅來納州報導
蔡萬利(左)、潘盟仁在北卡亞洲節向與會者推廣台灣美食。(記者王明心╱攝影)
蔡萬利(左)、潘盟仁在北卡亞洲節向與會者推廣台灣美食。(記者王明心╱攝影)

在台灣從事餐飲工作超過30年的大廚潘盟仁與蔡萬利，日前隨著中華民國僑委會主辦的「台灣美食國際巡迴講座」抵達北卡，兩位資深廚師異口同聲表示，因為對於美食的熱情以及本身對於烹調的興趣，所以浸淫餐飲界到現在仍熱在其中。

該講座這次在北卡夏樂(Charlotte)、凱瑞(Cary)兩地舉辦。兩位名廚此行巡迴華府、馬里蘭州、德拉瓦州、波士頓、亞特蘭大、北卡，場次多達15個，包括為雙橡園負責國宴、開辦廚藝班、與僑營餐飲事業交流、饗宴慰勞僑胞、參加當地節慶，向主流民眾介紹台灣美食等。

他們日前先到夏樂的紅碗餐廳(Red Bowl)烹煮萬巒豬腳、五味花枝、炒米粉等，並回答廚藝問題。接著到凱瑞的亞洲節，為與會者烹煮台南担仔麵、腐乳香酥雞、芥末蝦球、黃金泡菜等正宗台菜。

兩位大廚一身的絕技來自餐飲業長期的訓練。潘盟仁說小時後家裡窮困，三餐不繼，當時想如果當了廚師，不就可常常吃香喝辣。18歲時第一次看到日本鐵板燒，立刻決定從洗碗、掃廁所的學徒做起，只花了別人一半的時間便升為鐵板燒師傅。

之後他陸續在懷石料理、台式餐廳學藝，並應聘到東京的台菜餐廳掌廚。數十年主廚和料理長的豐富經驗讓他成為大學餐飲科院校評鑑委員，11次獲僑委會遴選，擔任中餐廚藝巡迴講座講師，並在美國鳳凰城東西料理鐵人大賽中獲得冠軍榮譽。目前他是富允食品公司執行長。

蔡萬利15歲便進入餐飲業工作。他小時候住在沒有電力的平溪山上，每天上學來回要走上5小時。當礦工的爸媽沒法給7個孩子充裕的物質生活，甚至颱風來時家裡屋頂都被吹走。國中畢業他就到台北闖天下，覺得身著白衣的廚師看起來很帥，心生羨慕，在一家上海菜餐廳足足洗鍋三年，才得以正式學藝。

從學徒、小師傅，到大廚，從國內餐廳、日本中華料理，到國際機場餐廳，不同領域的訓練讓他不但煮得一手好菜，還出版了40多本暢銷料理食譜，屢屢擔任烹飪競賽評審、民視「美鳳有約」節目的特約主廚。目前他擔任啟英高中的餐飲總監，他說要特別感謝該校董事長王美只和治平高中董事長吳慶堂對他的提攜和鼓勵。

兩位名廚都因小時家境艱困而對美食心生嚮往，而兩人都表示，興趣和熱情是支持他們一路堅持的動力。也因為對美食的熱愛，讓他們敦促自己半工半讀，拿到碩士學位。

兩人都感謝僑委會給予機會到海外推廣台灣美食，希望能幫忙僑營餐飲事業發展，也期待透過廚藝示範和美食饗宴、吸引更多人認識台灣。

僑委會「臺灣美食國際巡迴講座」美東線講師潘盟仁(左)、蔡萬利。(記者王明心╱攝影...
僑委會「臺灣美食國際巡迴講座」美東線講師潘盟仁(左)、蔡萬利。(記者王明心╱攝影)
北卡三角地區的鄉親請兩位大廚到西餐廳享用「正港的美國牛排」。(記者王明心╱攝影)
北卡三角地區的鄉親請兩位大廚到西餐廳享用「正港的美國牛排」。(記者王明心╱攝影)

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