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亞城重陽會31周年慶 疫期服務不中斷

記者林昱瑄╱亞特蘭大報導
由亞特蘭大祥龍匯發起號召捐款，共計捐了4000元給重陽會。(記者林昱瑄╱攝影)
由亞特蘭大祥龍匯發起號召捐款，共計捐了4000元給重陽會。(記者林昱瑄╱攝影)

亞特蘭大重陽會日前在僑教中心舉行成立31周年慶生會，這也是因疫情睽違兩年後，首度恢復實體舉辦，約200人參加了活動。會長陳兆棡表示，疫情期間雖暫停實體活動，但重陽會並沒有中斷服務，仍為亞城華裔長者舉辦健身、益智、休閒、旅遊等活動，並提供保健醫療，理財以及生活問題諮詢服務。

他說，31年來有815位長者加入重陽會，他感謝前輩會長，義工們的無私付出，該會才能在創會時期克服困難，並且在這兩年來歷經疫情衝擊仍穩定成長，實現打造長者「老有所屬、老有所為」的環境。

小組二重唱。(記者林昱瑄╱攝影)
小組二重唱。(記者林昱瑄╱攝影)
花市擊鼓演出。(記者林昱瑄╱攝影)
花市擊鼓演出。(記者林昱瑄╱攝影)
來賓們舉杯歡慶重陽會31周年慶。(記者林昱瑄╱攝影)
來賓們舉杯歡慶重陽會31周年慶。(記者林昱瑄╱攝影)

當天活動由孫德華及徐琳主持，表演節目包羅萬象，包括花市擊鼓「江南時代」、男聲獨唱「浪子的心情」、女聲獨唱「情人的眼淚」、小組二重唱「念故鄉、壟上行、鴻雁」、水兵舞「康巴情」、舞蹈「夢裡水鄉」、民樂合奏「平湖秋月、春郊試馬」、雙人舞「十里桃花」及線條舞等。

活動主持人孫德華(右)及徐琳。(記者林昱瑄╱攝影)
活動主持人孫德華(右)及徐琳。(記者林昱瑄╱攝影)

此次周年慶最大的贊助者為由六位今年剛滿七旬的屬龍人士所組成的「亞特蘭大祥龍匯」，分別是馮景良、劉健明、黃武宣、吳名平、鍾斌及喬為智。他們表示，年屆七旬希望對僑社有點貢獻，因此號召了一些人一同捐款，共計募得4000元全數捐給重陽會。

其他贊助者還包括亞特蘭大僑教中心、僑務委員范琪君及陸復泰、僑務諮詢委員黃美美及王祥瑞、榮光會會長朱安生等。

來賓們舉杯慶祝重陽會31周年慶。左起為主持人孫德華及會長陳兆棡。(記者林昱瑄╱攝...
來賓們舉杯慶祝重陽會31周年慶。左起為主持人孫德華及會長陳兆棡。(記者林昱瑄╱攝影)
亞特蘭大重陽會在疫情睽違兩年後重新舉辦周年慶，吸引了約200人參與。(記者林昱瑄...
亞特蘭大重陽會在疫情睽違兩年後重新舉辦周年慶，吸引了約200人參與。(記者林昱瑄╱攝影)

當天所有來賓們還開香檳舉杯慶賀重陽會，並祝九月壽星們生日快樂。現場也準備了豐盛的餐點供來賓享用。

秦漳獨唱「浪子的心情」。(記者林昱瑄╱攝影)
秦漳獨唱「浪子的心情」。(記者林昱瑄╱攝影)
會長陳兆棡說，疫情期間雖然暫停實體活動，但重陽會仍然為華裔長者提供許多服務並舉辦...
會長陳兆棡說，疫情期間雖然暫停實體活動，但重陽會仍然為華裔長者提供許多服務並舉辦活動。(記者林昱瑄╱攝影)

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