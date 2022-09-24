調查：亞裔為選舉關鍵少數　喬治亞州2022年勝選關鍵角色取決亞裔投票

亞裔投票對喬州選舉結果起著決定性的作用。(AAAF提供)

據一項最新調查顯示，喬治亞州的亞裔 美國人和太平洋島民(AAPI)選民，在今年該州從聯邦級到地方州、郡、市等各層面的選舉中，扮演著勝選的決定性關鍵角色。因為喬州 有19萬6210名亞裔登記選民。這群投票 族群在2020年大選時，投票率達到創紀錄的64.6%，其中有4萬5000人是首次投票，對喬州選舉結果有決定性的影響。

調查是由非營利性民權組織亞特蘭大亞美公義促進會(Asian Americans Advancing Justice-Atlanta，簡稱AAAJ)和亞裔美國人倡導基金喬治亞州分會(Asian American Advocacy Fund GA，簡稱AAAF)攜手進行，名為「投票未來趨勢：喬治亞州亞裔和太平洋島選民」，調查報告於9月中旬公布。

報告指出，喬州人口日漸多樣化及多年來社會基層組織的變遷中，亞裔人口和選民為喬州增長最快的族群。特別是從2010年以來，喬州亞裔人口增加了52%，達到48萬6327人，其中亞裔人口比例最高的郡是Forsyth佔18%，其次是Gwinnett的13.2%，Fulton的7.6%，DeKalb的6.6%，以及Cobb的5.6%。

致力推動亞裔投票的AAAJ和AAAF指出，亞裔特別是在2020年大選和 2021年聯邦參議員選舉時，讓全美國人見證了亞裔在喬州投票展現的力量。2020年大選和2021年決選時，亞裔分別有57.9%和58.1%投票給民主黨。AAAF 執行董事 Aisha Yaqoob Mahmood說，這對在一個勝率微乎其微的喬州來說，亞裔投票格局可以產生巨大的影響，「我們有贏得選舉的人數，但要確保我們讓選民參與投票。」

調查顯示，亞裔選民的佔了喬州總投票人數的3%。

亞裔最多的城市是Johns Creek有2萬4603人，其次是Atlanta，Alpharetta，Sandy Springs，Dunwoody，Duluth，Milton，Savannah，Columbus，Suwanee和Roswell。亞裔人口中最多的是印裔佔34.6%，其次是越裔16.3%，再來是華裔13.2%，韓裔12%，及菲律賓裔5.6%。

今年的投票日為11月8日(週二)。這次的大選，喬州將投票選出州長、州務卿、聯邦參議員和眾議員、州參眾議員和地方各級首長。今年期中大選的重要日子包括：選民投票登記截止日期10月11日(週二)，提前投票(Early Vote)從10月17日(週一)到11月4日(週五)，缺席投票(Absentee Voting)申請時間則已從8月22日(週一)展開。

完整調查報告可參閱網站：https://www.asianamericanadvocacyfund.org/aapi-data-report。