聚春園馬鈴薯粉條進駐亞城　關注綠色海洋 Facebook和Instagram 享7折優惠

馬鈴薯粉條屬於低血糖指數食物。(綠色海洋提供)

已被科學證明屬於低血糖 生成指數 食物馬鈴薯澱粉及產品，食用健康無負擔。而且更好的消息是：由臻盈｜綠色海洋(Green Ocean)食品公司北美獨家代理【聚春園】出品的水晶馬鈴薯粉條，進駐亞特蘭大百福大道(Buford Hwy)上的I Luv Pho 餐館！

綠色海洋與亞城知名的I Luv Pho 越南 餐廳合作，採用【聚春園】水晶馬鈴薯粉條，該餐廳已推出越南豆腐拌馬鈴薯粉條，同時還有其他馬鈴薯粉系列美食。綠色海洋為了讓大家吃得健康又省錢，自即日起至9月底，凡是關注綠色海洋臉書Facebkook和即時電報Instagram者，便可以在I Luv Pho用餐時點選馬鈴薯粉條系列餐點，享受7折優待，同時還會附贈一份美味的官塢海帶沙拉。

綠色海洋代理中國的百年老字號福州聚春園系列產品，其中聚春園的馬鈴薯寬粉條，是採用甘肅優質馬鈴薯，全程無明礬，無防腐劑，是一款健康且放心的主食替代品。

據雪梨大學血糖指數研究服務中心(Sydney University Glycemic Index Research Service, SUGiRS)完成食物血糖生成指數(GI)研究，將GI值分為三個等級，即低血糖生成指數食物、中血糖生成指數食物、高血糖生成指數食物。GI數值越高，升高血糖的速度越快。低血糖指數食物在胃腸停留時間長，釋放緩慢，餐後血糖峰值較低。該研究顯示馬鈴薯粉條的血糖生成指數為13.6，屬於低血糖指數食物，遠比綠豆粉、一般的豌豆粉絲和紅薯粉條、甚至馬鈴薯本身都要低了許多，所以為綠色海洋大為推薦。食物血糖生成指數可查閱網站：www.glycemicindex.com。

綠色海洋歡迎大家到該公司的產品展示廳來「尋寶」──尋找家鄉最優質的產品，像長龍山明前茶，聚春園系列產品，中國海帶之鄉官塢海帶系列，中國魚丸之鄉的百年傳承魚縻製品，中國鮑魚之鄉的鮑魚系列，長壽村的頭水紫菜，更有直接從福州連江家鄉海裡直接打撈出來的急凍時令小海鮮，以及天然無添加物的海苔、海帶小零食等。也歡迎網購、團購、零買、批發合作等。