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防疫建議：返校清單中應包含 COVID 疫苗接種

亞特蘭大訊

由美國政府推動的「We Can Do This」預防新冠病毒COVID-19宣傳教育指出，新的學年到來，除了購買鉛筆和筆記本並準備好校服之外，接種COVID-19疫苗也是學生返校上課的必要一步。所有 6 個月及以上的孩童均可接種COVID疫苗，而5歲及以上已接種基礎劑疫苗的人群亦可以接種加強針，以延長疫苗保護效果。

截至 8 月 25 日，CDC數據顯示，5 至 11 歲孩童的完全接種率約為30%，其中僅有4% 的孩童接種第一劑加強針。為提高全國疫苗及加強針接種率，We Can Do This預防COVID-19宣傳教育活動繼續與社區組織展開合作，希望家長了解讓孩童接種疫苗將會：

‧保護孩童本人。接種疫苗有助於預防重大疾病，並讓孩童參與全學年的面對面學習。COVID 疫苗的研發以安全為重心，如果發生副作用，一般是較輕的。

‧保護全家，包括家庭中的弱勢成員。接種疫苗不僅可以保護孩童、親屬及家庭中的其他照護人員，也可保護與孩童接觸的其他朋友及親人。

‧幫助避免中斷面對面學習。無症狀、已接種疫苗的密切接觸者，在接觸 COVID 感染者後可能不需要居家隔離。接種疫苗有助於確保全體師生的在校安全。

‧有助於避免取消課外活動、體育運動及其他活動。如果所有參與人員均已接種最新COVID 疫苗，則諸如體育運動、樂隊和合唱團之類的活動會更安全，並且更可能繼續進行而不出現中斷。

‧讓孩子們繼續做他們喜歡的事情。接種疫苗可以讓孩子們不喪失童年的樂趣，譬如留宿聚會、生日派對、體育賽事等等。

一旦返校上課，孩子們接觸到COVID的機會就會增加。家長們可以考慮讓孩子佩戴舒適且貼合的口罩作為附加保護措施。如果孩子出現COVID症狀或接觸過檢測結果呈陽性的人士，家長同樣也應該讓孩子居家隔離並接受檢測。無論其移民身份或醫保狀態為何，所有6個月及以上的美國居民均可免費接種疫苗。如需更多資訊及尋找疫苗，可瀏覽 www.vaccines.gov。

疫苗 檢測 教育

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