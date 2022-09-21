北卡亞洲節 萬人參與破紀錄

(右起)北卡亞裔服務中心(Asian Focus)會長Benjamin Uysmith介紹副會長褚芸烈、聯絡組Angela Hicks、節目組羅文斐、市場組Tho H. Nguyen、信息技術組侯建毅、社區關係組Rajesh Yarlagadda。(記者王明心／攝影)

由北卡亞裔 服務中心(Asian Focus)主辦的亞洲節，在停辦兩年後，於17日在凱瑞鎮科卡布斯公園(Koka Booth)推出疫情後第一場盛會，吸引逾萬人參與，寫下史上新高紀錄，州務卿馬歇爾(Elaine Marshall)並讚譽，亞洲節堪稱「北卡三角地區最盛大活動」。

馬歇爾盛讚亞裔人民聰明勤奮，為北卡貢獻良多。北卡眾議員Dave Craven承諾將維持北卡低稅。凱瑞市長Harold Weinbrecht談到該鎮20%的鎮民來自67個國家，使該鎮充滿活力和潛力，他感謝該中心維護族裔文化有功。北卡國會議員Thom Tillis也捎來賀信。

當天舞台表演由羅凱莉(Kylie Robinson)、蔡恩亞(Jonathan Thai)主持上午節目，埃瑪卡(Emeka Okafor)、鄭芯靈(Jolin Zheng)擔任下午主持。連續六小時不間斷的精彩節目，大獲好評。除了有來自不同亞洲團體的民族歌舞表演外，數個由「非亞裔」成員組成的功夫團體和舞龍舞獅團也十分吸睛。

活動中的美食 街人氣暢旺，炸醬麵、鹹酥雞、刨冰、滷肉飯、粽子、涼麵等20多個攤位的美食，讓與會者大快朵頤。

應中華民國僑委會之邀，遠道自台灣而來的兩位大廚潘盟仁、蔡萬利現場烹煮台南担仔麵、腐乳香酥雞、芥末蝦球、黃金泡菜，讓遊客享用了最道地的台菜。

健康展區由杜克和北卡大學醫學院和北卡三角美國華裔臨床醫生協會等醫療團體，提供量血壓、測血糖、視力檢查、注射新冠疫苗、提供醫療諮詢等服務。文教團體除了介紹服務項目，展示活動內容外，也提供贈品、遊戲，手工藝製作、書寫中文名字等。

龍舟賽是重頭戲。30多位主流政要包括州務卿、參眾議員、市長、郡級和市級議員齊聚碼頭，參加龍舟點睛儀式。當天共有22隊參賽，鼓聲震耳、船槳齊飛，比賽激烈，最後由夏樂怒火隊(Charlotte Fury)、華聯和洛麗漢語學校合組的幻龍隊(Phantom Dragons)、Aspida犀牛隊奪得三個不同分組的冠軍。

金髮遊客克莉絲蒂(Kristy Huang)身穿中華民國國旗衣出席，特別醒目。她說，先生來自台灣，因此對台灣有了許多認識。她當天穿國旗恤衫是為了顯示對先生家鄉的驕傲和尊重。

此次亞洲節盛況空前，但挑戰也前所未有。副會長褚芸烈表示，經過兩年多的疫情間隔，許多表演和美食團體面臨退休、倒閉、易主、資金短缺、失聯，或擔心群聚染疫等因素退卻，導致召集任務困難重重，加上今年工作人員減少、龍舟租賃和場地費用提高，也讓籌備工作更加不易。