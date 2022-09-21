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陰謀論質疑又起 選務工作爆增

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
谷內郡選舉監督員Zach Manifold在Lawrenceville的辦公室查看成箱的選舉質疑文件。(美聯社)
谷內郡選舉監督員Zach Manifold在Lawrenceville的辦公室查看成箱的選舉質疑文件。(美聯社)

2020年總統選舉陰謀論的說法，導致全美各地支持此論調者持續向各地選務辦公室提出質疑，甚至要求提出公開紀錄，或揚言提出訴訟，包括喬治亞州及佛羅里達州的部分地區，都因此出現選務人員工作量大增的情況。

根據美聯社(AP)報導，在愛阿華州林恩郡(Lynn)，審計員Joel Miller在過去15年中僅處理過三件選民質疑。但在近日俄亥俄州教育家Doug Frank巡迴傳播對2020年大選的懷疑後，他在兩天內收到了119封質疑信件。

佛州北部的拿騷郡(Nassau)，上個月初選前六天，兩名居民對近2000名登記選民提出質疑。在喬州，這些人正在亞特蘭大都會區多郡提出大量質疑，其中上個月底谷內郡(Gwinnett)就收到了約3萬5000多件質疑選舉的信件。

包括川普任內司法部的多項調查和審查均指出，2020年總統大選中沒有發現重大欺詐行為，法院亦駁回了川普及其盟友提起的數十起訴訟。但川普仍堅稱因為廣泛選舉欺詐導致他連任失敗，此舉激發了大批激進支持者在各地自行擔任選舉偵探，動輒挑戰當地官員。

選務辦公室通常會檢查其選民名冊，並移除那些已搬家或死亡的。聯邦法律限制了清理名冊的速度，但保守派長期以來一直抱怨選務人士行動緩慢。

最近激進分子更將郵政地址變更和其他數據庫與選民名冊進行比較。選務官員說此舉是多餘的，因為他們已採取了相同步驟。

谷內郡(Gwinnett)陰謀論支持人士花了10個月將地址變更數據庫與該郡選民名冊作比較。他們在上個月提交了共八大箱的質疑，其中約有1萬5000件是選民在2020年不當收到郵寄選票，另2萬2000件則是他們認為已不住在其登記地址內的選民。

對此，谷內郡選舉主管Zach Manifold澄清，在該辦公室抽樣的每件郵寄選票投訴中，選民都是正確無誤地收到郵寄選票。

但他表示，如有任何受質疑的選民試圖在11月投票，選委會將須決定該票是否應計算。但他們將只有六天時間做決定，因為根據喬州法律，投票總數須在選舉日後的周一前受驗證。

Manifold估計選務辦公室約有一個月的時間來研究並回應這些質疑，然後再為11月的選舉郵寄出選票。「我們現在須在11月前完成所有事情，時間緊迫」。

許多面臨質疑的郡是拜登在2020年擊敗川普的地方，包括谷內郡。還有佛州的拿騷郡也發生類似情形，川普兩年前在該郡拿到超過72%的選票。

喬州未來可能須面對更多的質疑。因為根據共和黨控制的喬州州議會去年通過的立法，在該州所提出的選民質疑數量並無上限。追踪選民質疑趨勢的Brennan Center for Justice的Sean Morales-Doyle說，全美多數州都對選民質疑設立了一定程度的上限，並要求投訴人須掌握被指控者的具體個人訊息，並將對輕率提出質疑的民眾予以處分。

川普 喬州 佛州

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