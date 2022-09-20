喬大學者：喬州經濟正走向衰退

喬治亞州立大學經濟預測中心(Georgia State Economic Forecasting Center)主任達萬(Rajeev Dhawan)近日表示，該州經濟正走向衰退，但相對來說應該為期短暫且將不那麼嚴重。

根據亞特蘭大 憲報(AJC)報導，達萬援引美聯儲主席鮑威爾(Jerome Powell)日前的評論說，美聯儲積極將加息作為對抗通膨的武器，此舉註定會在2023年促使經濟增長放緩、抑制消費者支出並刺激裁員。

達萬表示，明年幾個季度經濟成長將非常疲軟，但到年底，喬州 預計仍將增加約5萬2200個工作。

達萬預計喬州就業 增長將會在2024年再度反彈，因為他認為美聯儲亟於避免深度衰退。這意味著一旦通膨降溫，他預計美聯儲就會停止加息。

同時，他表示更高的利率將使借貸成本更高，對公司和消費者都不利。

「愈想治癒通膨，就必須摧毀需求，」達萬說。「我們現在減少節慶支出，減少旅行。當投資、就業增長回落時，通膨就會減緩。」

根據美國勞工統計局(Bureau of Labor Statistics)的數據，7月份的消費者物價指數(CPI)比去年同期高8.5%，但相較起6月並未增長。

達萬說，此次與一些長期持續而痛苦的通膨浪潮不同，並非多年來持續惡化，而是「融入」了消費者的預期和工資增長。「這並非像是1970年代的通膨，而更像是1948、49年。」

他說，當時產量跟不上二戰後需求激增，價格飆升。通貨膨脹達到了20%以上，但由於是短期原因造成，因此減緩並不難。「在之後的兩年，通膨指數便降緩近零。」

達萬預計到2023年通膨會逐漸減弱。但其中最大的變數是能源價格。他表示，燃料是造成通膨的主要原因。而俄烏戰爭若能緩解，將大大消除人們對價格再次飆升的擔憂。

他說，由於許多大型建設項目正在進行中、沙凡納港(Savannah)因受益於自西岸港口的貨運轉移貿易量持續增加，以及喬州繼續吸引來自他州的新居民，亞特蘭大和喬州相較起許多地區應更能抵禦衰退。

然而，美元升值使美國產品在海外變得更加昂貴，這對喬州的工廠來說將是個不利因素。