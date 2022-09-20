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疫期安全州 北卡高居全美第2

記者王政賢╱北卡羅來納州報導

個人理財網站WalletHub近日發布了COVID-19期間全美最安全州排名，北卡表現出色，排名第二位，僅次於佛蒙特州。

該報告比較了50個州和哥倫比亞特區的五個關鍵指標，包括COVID-19社區傳播水平、陽性檢測率、住院率和死亡率，以及符合條件者的接種疫苗比率。

北卡的疫苗接種率居全美榜首，高達67%，且因新冠引起的死亡率也是全美最低，65歲及以上人群中的接種率為95%。

迄今為止，北卡州共有近310萬例COVID-19確診，導致至少2萬5853人死亡。

北卡州是前六名中唯一一個非新英格蘭的州。排名第三至第六位分別為羅德島州、新罕布夏州、康乃狄克州和緬因州。第七到第十位是夏威夷、科羅拉多州、哥倫比亞特區和內華達州。

南部各州名次大都墊底，從最後第51位倒數，依次是路易斯安納州、西維吉尼亞州、田納西州、喬治亞州、肯塔基州、印第安納州、密西西比州、愛達荷州、阿肯色州跟懷俄明州

在疫苗接種率上，北卡與華盛頓特區、麻薩諸塞州、紐約州和賓州的比率最高。懷俄明州和密西西比州最低。

北卡州與阿拉斯加州的死亡率並列最低，阿拉巴馬州、南卡和佛羅里達州則緊隨其後。死亡率最高的則是內布拉斯加州、西維吉尼亞州、新墨西哥州和路易斯安納州。

排名第一的佛蒙特州在陽性檢測率和住院率方面排名全美最低。夏威夷的社區傳播水平則最低。

8月15日，北卡州長庫柏(Roy Cooper)結束了該州的COVID-19緊急狀態。但WalletHub的專家建議民眾謹慎因應病毒。約翰霍普金斯大學公共衛生學院流行病學教授Rupali J. Limaye建議民眾，仍應盡可能保持社交距離並戴上口罩。

完整名單可查看：shorturl.at/cGHOT。

北卡 西維吉尼亞州 懷俄明州

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