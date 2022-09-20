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半導體製造商Wolfspeed 建北卡園區

記者王政賢╱北卡羅來納州報導

北卡州長庫柏(Roy Cooper)日前宣布，碳化矽半導體製造商Wolfspeed, Inc.在2030年前，將在查塔姆郡(Chatham)投資約50億元，建設生產碳化矽材料的園區，預計帶來1800個新工作。

庫柏說「Wolfspeed的決定再度證實了北卡是清潔能源的中心。」

Wolfspeed的前身為Cree，是一家總部位於杜倫(Durham)的碳化矽半導體製造商。Wolfspeed是生產碳化矽材料和設備的全球領導者，這些材料和設備比傳統半導體技術，更能有效利用能源來支持可持續發展。該技術用於各種應用，包括電動汽車、5G網路以及可再生能源和儲存。該公司的擴建項目將生產碳化矽材料，以製造能更有效地為電動汽車逆變器和充電系統供電的半導體芯片和設備。

此案也將擴大該公司與北卡農業技術州立大學的關係，以培養未來的勞動人口。

北卡州商務部門協調了此次招商案，其中還涉及州、地區和地方組織。新工作的平均工資為7萬7753元，超過了查塔姆郡的平均年工資4萬1638元。預計該項目每年可為該地增加超過1.4億元的工資。

北卡 汽車 投資

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