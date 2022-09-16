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台灣美食饗宴 兩大主廚驚艷亞城

記者閻尚恩、林昱瑄╱亞特蘭大報導
廚藝交流活動中，潘盟仁(左三)與蔡萬利(右五)與部分賓客合影。右一為僑教中心主任歐宏偉，左五為客家同鄉會會長李采真。(記者林昱瑄╱攝影)
廚藝交流活動中，潘盟仁(左三)與蔡萬利(右五)與部分賓客合影。右一為僑教中心主任歐宏偉，左五為客家同鄉會會長李采真。(記者林昱瑄╱攝影)

「台灣美食饗宴」(Taste of Taiwan)日前在亞特蘭大地區推出，當天活動由兩位中華民國僑委會遴選的台灣名廚潘盟仁及蔡萬利示範廚藝，無論是筍絲燉滷圓蹄膀，還是客家樹子蒸鮮魚，滿桌的道地客家菜，讓在場的100多位賓客驚艷同時，更大飽口福。

台灣美食饗宴晚宴上，左起歐宏偉、王翼龍夫婦、潘盟仁、蔡萬利及王祥瑞。(僑教中心提...
台灣美食饗宴晚宴上，左起歐宏偉、王翼龍夫婦、潘盟仁、蔡萬利及王祥瑞。(僑教中心提供)

潘盟仁擁有40年經驗，目前在台灣台北科技大學兼任講師，2013年曾獲鳳凰城東西料理鐵人大賽冠軍；蔡萬利則任台灣桃園啓英高中餐飲科總監25年，曾獲中華美食展熱菜組銀牌。

這場活動由喬治亞州客家同鄉會主辦，地點在諾克斯市(Norcross)的喜萬年餐廳(Happy Valley)。晚宴由會長李采真任總指揮，謝景琳主持晚會。駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處王翼龍處長致詞時不忘推銷台灣美食，並邀請大家造訪台灣。

這次由台灣遠道而來的兩位大廚潘盟仁(左)與蔡萬利。(僑教中心提供)
這次由台灣遠道而來的兩位大廚潘盟仁(左)與蔡萬利。(僑教中心提供)

當天晚宴端出六道大菜，包括了酥炸龍蝦檸檬醬、鮮貝田園時蔬、筍絲燉滷圓蹄膀、客家樹子蒸鮮魚、古早台味佛跳牆及蒲燒鰻魚蒸米糕，道道色香味俱全。

僑教中心主任歐宏偉、僑務諮詢委員呂志全，僑務委員范琪君、陸復泰、張崧軒，比利時領館總領事Michel Gerebtzoff，日本領館副總領事Mamoru Fukunaga、日本副領事Miki Nakao等均到場與會。

現場準備了多樣台灣美食讓來賓們享用。(記者林昱瑄╱攝影)
現場準備了多樣台灣美食讓來賓們享用。(記者林昱瑄╱攝影)

晚宴隔日，兩位大廚到亞特蘭大藝術學院的國際餐飲學校舉辦廚藝交流，吸引了該校學生以及僑胞逾20人參與。

潘盟仁現場示範料理擔仔麵。他說，擔仔麵已有至少逾120年歷史，原是提供給勞工階層在下午勞動空檔果腹的點心。他也針對選擇食材、熬製湯頭到料理肉燥等各方面一一詳細解說。

潘盟仁大廚所示範的擔仔麵成品。(記者林昱瑄╱攝影)
潘盟仁大廚所示範的擔仔麵成品。(記者林昱瑄╱攝影)

蔡萬利現場示範近日台灣很受歡迎的小吃炸蛋蔥油餅。他一步步示範由製作麵皮、發酵、到下鍋油炸的過程。

在亞特蘭大藝術學院的廚藝學校舉辦的廚藝交流活動。(記者林昱瑄╱攝影)
在亞特蘭大藝術學院的廚藝學校舉辦的廚藝交流活動。(記者林昱瑄╱攝影)

現場除了這兩道菜，還準備了包括鹹酥雞、春捲、台式香腸等道地美食供與會者享用，現場廚藝學校師生都對這些台味餐點讚美不已；僑胞一邊品嚐美食同時，尤其勾起思鄉之情。

在亞城期間歐宏偉全程陪同兩位主廚之餘，還開車送他們到下一站北卡夏樂的活動地點，熱情服務受到大家肯定。

台灣美食饗宴上，兩位大廚潘盟仁(左七)與蔡萬利(左五)與部分賓客合影。左六為僑教...
台灣美食饗宴上，兩位大廚潘盟仁(左七)與蔡萬利(左五)與部分賓客合影。左六為僑教中心主任歐宏偉。(記者閻尚恩╱攝影)
蔡萬利大廚所示範的炸蛋蔥油餅成品。(記者林昱瑄╱攝影)
蔡萬利大廚所示範的炸蛋蔥油餅成品。(記者林昱瑄╱攝影)

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