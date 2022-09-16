蔡裕棟資助 阿州福克納大學電競場啟用

由來自台灣、阿拉巴馬州 蒙哥馬利市(Montgomery)美國雷吉達公司(Regitar USA)總裁的蔡裕棟博士贊助興建的福克納大學(Faulkner)電子競技場(Regitar High Res. Arena)，日前正式揭幕啟用，包括該校校長亨利(Mitch Henry)、副校長泰森(John Tyson)、電競教練和團隊、教職員和學生代表等數十人出席儀式。

該校電競項目教練柯桂(Caleb Colquitt)首先簡介了電競場的成立背景和願景，他表示隨著電競項目的成立，該校已成為阿州第六個擁有電競項目的大學。該校目前已有33位學生被錄取參加了電競團隊，未來將藉這個活動空間進行練習並參加各種電競比賽。

亨利則透露該校電競團隊的大部分隊員均為電腦系學生，校方也按規定提供各式獎學金給隊員作為鼓勵。