蔡裕棟資助 阿州福克納大學電競場啟用
由來自台灣、阿拉巴馬州蒙哥馬利市(Montgomery)美國雷吉達公司(Regitar USA)總裁的蔡裕棟博士贊助興建的福克納大學(Faulkner)電子競技場(Regitar High Res. Arena)，日前正式揭幕啟用，包括該校校長亨利(Mitch Henry)、副校長泰森(John Tyson)、電競教練和團隊、教職員和學生代表等數十人出席儀式。
該校電競項目教練柯桂(Caleb Colquitt)首先簡介了電競場的成立背景和願景，他表示隨著電競項目的成立，該校已成為阿州第六個擁有電競項目的大學。該校目前已有33位學生被錄取參加了電競團隊，未來將藉這個活動空間進行練習並參加各種電競比賽。
亨利則透露該校電競團隊的大部分隊員均為電腦系學生，校方也按規定提供各式獎學金給隊員作為鼓勵。
接著，電競團隊學生代表向蔡裕棟贈送獎牌，對雷吉達公司向該校電競項目所承諾的五年贊助計畫表示謝意。蔡裕棟隨後致詞表示，電競目前在全世界遍地開花，許多國家還將其列為正式體育運動項目，因此電競實質上已從電子遊戲的草根中逐漸發展、奠定基礎，各種電競比賽聯盟組織也紛紛成立，未來勢將對經濟和社會許多層面發生一定影響。
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