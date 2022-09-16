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亞城台式炸雞名店Java Saga 創業餐車被盜

記者林昱瑄╱亞特蘭大報導
Java Saga以台式炸雞及鹹酥雞聞名。(店家臉書)
Java Saga以台式炸雞及鹹酥雞聞名。(店家臉書)

以台式雞排聞名的亞特蘭大餐廳Java Saga，12日晚間發生餐車被盜事件。這家餐館當年以餐車起家，業主孫孝恩(Alvin Sun)驚訝竟然連餐車都會整台不翼而飛。

以餐車起家的Java Saga，這餐車在12日晚間遭竊。(店家提供)
以餐車起家的Java Saga，這餐車在12日晚間遭竊。(店家提供)

孫孝恩說，根據12日晚間的監控錄像顯示，一名身材肥胖的蓄鬍光頭、白衣非裔男子，以及另一名身穿連身帽衫的歹徒，駕駛一台U-Haul停在餐廳停車場的餐車旁。

Java Saga店員當晚約9時30分離開，嫌犯等待了約15分鐘後，將U-Haul駛近餐車，然後剪斷餐車上的鎖，再將整台餐車掛上U-Haul，前後僅約三分鐘就得手逃離。

被盜餐車是Java Saga在2016年創業時的起家車，直到兩年前才開設了實體店面。孫孝恩說，這些年來許多最難忘的日子，無論是好是壞，都是在餐車上度過的。

平常營業期，這台餐車通常鎖在封閉區域，由於12日晚間他剛好開車外出參加活動，因此將餐車停在餐廳一側的商業停車場。

「那天有兩個活動，所以我把它停在這裡方便卸貨。」孫孝恩向CBS電視台表示，當天他有些累了，想說隔天早上再來卸貨。沒想到隔天到停車場時，餐車已不翼而飛。

餐車上配備了三台油炸鍋、兩台商用冰箱、一台濃縮咖啡機、一台咖啡機和研磨機，以及一台新的雪糕機。

這台餐車以及裡面的專用設備總計價值共約10萬元，但孫孝恩表示，這台餐車對於他們的代表意義遠高於其售價。

「這台車就像我的一部分，但現在失踪了，」孫說。「車上承載著我們這家店的很多回憶，記載著我們的鮮血、汗水和淚水。」

協助兒子一同經營Java Saga的孫媽媽Amy說，根據其他的停車場監視錄影看來，這兩名嫌疑犯先前分別開著一台房車以及U-Haul抵達。房車的駕駛先停車後上了U-Haul，在得手餐車後再下車，與同夥分別將兩輛車駛離現場。

失竊的餐車為棕色，正面有著巨大的Java Saga標誌。她呼籲民眾若有任何線索，請聯絡店家：(678)825-2438，或是底克甫郡警方。

錄影監視器畫面顯示，兩名歹徒將餐車連結上U-Haul，然後駛離現場。(店家提供)
錄影監視器畫面顯示，兩名歹徒將餐車連結上U-Haul，然後駛離現場。(店家提供)

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