美國2022年期中大選鳴金開鑼　亞裔倡導基金會推薦歐曉瑜等21名喬州聯邦與地方候選人

亞裔倡導基金會背書推薦的喬治亞州地方級選舉候選人。(AAA Fund提供)

亞裔美國人倡導基金喬治亞州分會(Asian American Advocacy Fund GA，簡稱AAAF)日前公布該組織背書推薦族裔不同的21名候選人，支持他們參選2022年期中選舉。其中包括參選第50區州眾議員 的華裔歐曉瑜(Michelle Au)、州長候選人艾布蘭(Stacey Abrams)、聯邦參議員沃諾克(Raphael Warnock)、聯邦第7選區眾議員麥克巴斯(Lucy McBath)和聯邦第5選區眾議員威廉斯(Nikema Williams)。

在美國總統入主白宮兩年後，於11月進行的大選稱為期中選舉，今年的投票 日為11月8日(週二)。這次的大選，喬治亞州將投票選出州長、州務卿、聯邦參議員和眾議員、州參眾議員和地方各級首長。今年期中大選的重要日子包括：投票登記截止日期10月11日(週二)，提前投票(Early Vote)從10月17日(週一)到11月4日(週五)，缺席投票(Absentee Voting)申請時間則已從8月22日(週一)展開。

AAAF支持的其他候選人，有州參議院第6區Jason Esteves，州參議院第7區Nabilah Islam，州眾議會43區Solomon Adesanya， 州眾議會44區Willie Mae Oyogoa，州眾議會48區Mary Robichaux，州眾議會80區Long Tran，州議眾會83區Karen Lupton，州眾議會97區Ruwa Romman，州眾議會99區Om Duggal，州眾議會100區Louisa Shell Jackson，州眾議會105區Farooq Mughal，州眾議會107 區Sam Park，州眾議會108區Jasmine Clark，州眾議會110區Segun Adeyina，卡布郡(Cobb County)學區第4席次Catherine Pozniak，及Roswell市議員Sarah Beeson。

AAAF執行董事馬哈茂德 (Aisha Yaqoob Mahmood)指出，該基金會致力支持喬州 地方政治族裔多元化、進步的領導人。他們背書的這些候選人，大多數來自有色人種社區，許多人有移民背景，並且都深深植根於他們的社區。他們代表社區處理從全額資助公立學校，到增加所有喬州人獲得有意義的健康保險等問題。他們正在努力擴大和保護大眾的投票權，支持創造就業機會的工薪階級和小企業，並為喬治亞州的家庭提供救濟和縮減開銷。他們致力於建設一個公正、民主和包容的喬治亞州，讓每個家庭都能茁壯成長。

基金會政治主任 Vyanti Joseph說，這次的期中選舉對於推動喬州向前發展至關重要，因為「我們有機會廢除不民主的投票法案，並制止對婦女、移民、LGBTQ+人群和有色人種社區造成嚴重影響的有害立法。我們現在必須比以往任何時候都更動員和選舉這些進步的領導人。」