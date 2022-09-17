我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

CIA副局長：習近平告知解放軍 至2027年具武統台灣能力

加州通膨紓困金下月發放 個人年收入低於25萬可領

美國2022年期中大選鳴金開鑼　亞裔倡導基金會推薦歐曉瑜等21名喬州聯邦與地方候選人

亞特蘭大訊
亞裔倡導基金會背書推薦的喬治亞州地方級選舉候選人。(AAA Fund提供)
亞裔倡導基金會背書推薦的喬治亞州地方級選舉候選人。(AAA Fund提供)

亞裔美國人倡導基金喬治亞州分會(Asian American Advocacy Fund GA，簡稱AAAF)日前公布該組織背書推薦族裔不同的21名候選人，支持他們參選2022年期中選舉。其中包括參選第50區州眾議員的華裔歐曉瑜(Michelle Au)、州長候選人艾布蘭(Stacey Abrams)、聯邦參議員沃諾克(Raphael Warnock)、聯邦第7選區眾議員麥克巴斯(Lucy McBath)和聯邦第5選區眾議員威廉斯(Nikema Williams)。

在美國總統入主白宮兩年後，於11月進行的大選稱為期中選舉，今年的投票日為11月8日(週二)。這次的大選，喬治亞州將投票選出州長、州務卿、聯邦參議員和眾議員、州參眾議員和地方各級首長。今年期中大選的重要日子包括：投票登記截止日期10月11日(週二)，提前投票(Early Vote)從10月17日(週一)到11月4日(週五)，缺席投票(Absentee Voting)申請時間則已從8月22日(週一)展開。

AAAF支持的其他候選人，有州參議院第6區Jason Esteves，州參議院第7區Nabilah Islam，州眾議會43區Solomon Adesanya， 州眾議會44區Willie Mae Oyogoa，州眾議會48區Mary Robichaux，州眾議會80區Long Tran，州議眾會83區Karen Lupton，州眾議會97區Ruwa Romman，州眾議會99區Om Duggal，州眾議會100區Louisa Shell Jackson，州眾議會105區Farooq Mughal，州眾議會107 區Sam Park，州眾議會108區Jasmine Clark，州眾議會110區Segun Adeyina，卡布郡(Cobb County)學區第4席次Catherine Pozniak，及Roswell市議員Sarah Beeson。

AAAF執行董事馬哈茂德 (Aisha Yaqoob Mahmood)指出，該基金會致力支持喬州地方政治族裔多元化、進步的領導人。他們背書的這些候選人，大多數來自有色人種社區，許多人有移民背景，並且都深深植根於他們的社區。他們代表社區處理從全額資助公立學校，到增加所有喬州人獲得有意義的健康保險等問題。他們正在努力擴大和保護大眾的投票權，支持創造就業機會的工薪階級和小企業，並為喬治亞州的家庭提供救濟和縮減開銷。他們致力於建設一個公正、民主和包容的喬治亞州，讓每個家庭都能茁壯成長。

基金會政治主任 Vyanti Joseph說，這次的期中選舉對於推動喬州向前發展至關重要，因為「我們有機會廢除不民主的投票法案，並制止對婦女、移民、LGBTQ+人群和有色人種社區造成嚴重影響的有害立法。我們現在必須比以往任何時候都更動員和選舉這些進步的領導人。」

亞裔美國人倡導基金是一個基層非營利 501(c)4 社會福利組織，致力在喬州建立一個具有政治意識、積極參與和進步的亞裔美國人基地。 有關該基金會會詳情可上網： https://www.asianamericanadvocacyfund.org，有關其支持的候選人資料可參閱： www.asianamericanadvocacyfund.org/endorsements，有關今年投票中文詳情可上網：https://www.advancingjustice-atlanta.org/2022-voting-chinese。

亞裔倡導基金會背書推薦代表喬治亞州的聯邦參眾議員和州長候選人。(AAA Fund...
亞裔倡導基金會背書推薦代表喬治亞州的聯邦參眾議員和州長候選人。(AAA Fund提供)

投票 眾議員 喬州

上一則

全國選民登記日　9.20亞城公園辦活動邀大眾參加

下一則

美中餐飲業聯合會　四川地震賑災倡儀書

延伸閱讀

服務社區逾百年 華埠公立圖書館獲800萬翻修經費

服務社區逾百年 華埠公立圖書館獲800萬翻修經費
聯邦破獲大規模跨州人口走私逮8人 估數千無證客受害

聯邦破獲大規模跨州人口走私逮8人 估數千無證客受害
犯罪暴增 紐約市4600警探均獲新型防彈衣

犯罪暴增 紐約市4600警探均獲新型防彈衣
200年來工業廢棄物污染 新州下哈肯薩克河列聯邦優先清理區

200年來工業廢棄物污染 新州下哈肯薩克河列聯邦優先清理區
國際領袖基金會洛城分會 年會展活力

國際領袖基金會洛城分會 年會展活力
參訪Kia喬治亞州公司汽車生產線

參訪Kia喬治亞州公司汽車生產線

熱門新聞

德州休士頓賽普瑞斯社區滅門血案，案發地點。(KHOU電視台)

休士頓2014年滅門血案 兇嫌入境美國即遭逮捕

2022-09-14 18:33
McGaugh夫婦賣下的老房子內，有著1600元的畫作與至少1萬元的餐桌。（CNBC）

德州夫婦20萬元買下閒置20年空屋 意外發現屋內都是寶

2022-09-08 18:13
一名亞裔父親在屋內啟動發電機，導致一氧化碳毒死自己與10歲兒子，6歲女送醫未脫離險境。(google map)

亞裔父一氧化碳「毒」殺子女 2死1命危

2022-09-12 15:58
密大舉辦座談，肯定華人教授與研究人員在各個領域的傑出成就。(密大提供)

寒蟬未了 中國計畫雖已取消 2000多華人教授案仍在調查

2022-09-12 10:26
藥學博士江凱文15日在美亞健康協會主辦的講座中，詳細說明了疫情現況與補強針施打時機。(本報檔案照片)

新版補強針何時打 華裔藥學博士：10月底、11月初較佳

2022-09-16 11:48
加州州長紐森在德州推出的大型看板，主張「妳的身體不是德州的，是妳的」。（取自Ground News網站）

德州與紅色執政州又遭到加州挑釁

2022-09-15 19:55

超人氣

更多 >
紐約華男割喉弒母案真相大白 兒子認罪恐判無期徒刑

紐約華男割喉弒母案真相大白 兒子認罪恐判無期徒刑
長沙摩天樓燒成火柱慘況曝光 傷亡人數不明

長沙摩天樓燒成火柱慘況曝光 傷亡人數不明
無視拜登警告 iPhone14拆解見中國廠商長江存儲晶片

無視拜登警告 iPhone14拆解見中國廠商長江存儲晶片
查理如何得知女王病危？目擊者：他接起電話後現場靜默

查理如何得知女王病危？目擊者：他接起電話後現場靜默
中國代表團遭禁瞻仰英女王靈柩 但仍可出席國葬

中國代表團遭禁瞻仰英女王靈柩 但仍可出席國葬