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全國選民登記日　9.20亞城公園辦活動邀大眾參加

亞特蘭大訊
相關詳情可掃瞄二維碼。(AAAJ提供)
相關詳情可掃瞄二維碼。(AAAJ提供)

為了讓更多人參與投票，展現公民的力量與聲音，亞特蘭大亞美公義促進會(Asian Americans Advancing Justice-Atlanta)聯合了泛亞社區服務中心、GALEO、喬治亞穆斯林投票計劃、拉丁裔為民主投票及婦女難民Network等組織，將在9月20日全國選民登記日當天於Blackburn Park公園(地址：3493 Ashford Dunwoody Rd, Brookhaven, GA 3031)下午5時30分到7時舉行「選民登記日」活動。

主辦單位亞美公義促進會指出，現場除了幫忙民眾登記選民投票之外，還有免費食物，音樂和各種表演活動，希望大家都來參加這場活動。

今年的投票日為11月8日(週二)。這次的大選，喬治亞州將投票選出州長、州務卿、聯邦參議員和眾議員、州參眾議員和地方各級首長。今年期中大選的重要日子包括：選民投票登記截止日期10月11日(週二)，提前投票(Early Vote)從10月17日(週一)到11月4日(週五)，缺席投票(Absentee Voting)申請時間則已從8月22日(週一)展開。

亞美公義促進會是致力保護亞裔美國人、夏威夷原住民、太平洋島民 (AANHPI) 和阿拉伯、中東、穆斯林、東南亞和南亞(AMEMSA)社區的公民權利，而努力不懈的非營利性法律倡導組織。想要更加了解該組織，在公民參與、訴訟和社區組織方面所做的工作，可與其聯繫IG：@advancing_justice_atl，Twitter：@AAAJ_Atlanta。有興趣參加活動者可上網登記：https://bit.ly/3S46lsS。

投票 眾議員 選民登記

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