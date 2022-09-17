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旅遊保險

作者專業保險經紀人Belinda Shu
作者專業保險經紀人Belinda Shu
作者專業保險經紀人Belinda Shu

最近我讀到一篇關於捐贈的文章：一家人去倫敦旅行。一名家庭成員受重傷需要在倫敦支付昂貴的醫療費用。作為一名保險代理人，我認為我有責任撰寫旅行保險文章以保護所有旅行者。讓我為大家回答幾個旅行保險常見問題：

1)旅遊保險涵蓋什麼？

承保範圍包括旅行取消和中斷、行李延誤、醫療費用、緊急疏散和24/7援助服務等等。取決於您購買的保險類型。

2)我的健康保險不會在國外覆蓋我嗎？

不幸的是，在大多數情況下，您的醫療保險不包括美國以外的費用。

3)旅行保險有什麼意義？

無論您是經驗豐富的環球旅行者，還是家庭出遊，旅行保險都可以幫助您解決無法預料的問題——從航班取消到嚴重疾病等等。它可以保護您的旅行投資

4)旅遊保險是浪費錢嗎？

生活充滿了意想不到的驚喜。如果您需要取消或中斷您的旅行，旅行保險可以補償您預付的、不可退還的旅行部分。它還可以支付醫療費用、丟失、損壞或被盜的行李和個人物品。大多數旅行計劃還包括24/7全天候協助服務，代表您重新預訂航班和酒店，並在您離家時充當個人旅行助理。不錯吧？

5)什麼時候買旅遊保險為時已晚？

好消息─大多數旅行保險計劃可以在您旅行出發日期前24小時購買。一路順風！

如果您需要旅行保險，請立即致電我們：770-280-4350。

請注意：以上資訊不應該解讀為稅務，法律或財務方面的建議。本文由第三方人Belinda舒(Belinda Shu Agency INC)提供。如果您需要汽車、房屋、商業和人壽保險，請聯繫Belinda舒保險代理處770-280-4350。Belinda Shu保險代理處是AMFAM在GA最大的保險代理處。累積富的經驗，為您選擇最合適的保單。

醫療保險 醫療費 投資

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