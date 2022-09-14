角逐北卡21區州眾議員 劉廣亞爭取支持

參加者興奮地放飛帝王蝶。(記者王明心╱攝影)

競選北卡 第21區州眾議員的凱瑞現任市議員劉廣亞，日前在凱瑞「上海老街」舉行募款會，北卡州務卿馬歇爾(Elaine Marshall)、州參議員尼克(Wiley Nickel)、洛麗市長博文(MaryAnn Baldwin)、莫里斯威爾(Morrisville)市議員勞歐(Steve Rao)、及多位華人 社團負責人及民眾，均到場表示支持。

南北卡華人工商總會(CCCC)會長王晴擔任主持人，他感謝黃莉清提供場地，以及志願者的付出。他表示，三年前慶賀劉廣亞當選凱瑞市議員，希望今年她能如願成為北卡第一位亞裔 女性州議員，他也呼籲大家一起創造歷史。 南北卡華人工商總會(CCCC)會長王晴擔任主持人。(記者王明心╱攝影) 參加者紛紛與候選人和官員合影。(記者王明心╱攝影)

馬歇爾回憶自己當年從政時，北卡沒有女性官員，他肯定劉廣亞是夠格的人選，能為亞裔和女性出聲，鼓勵大家為她多方助選。尼克說，廣亞三年前以初生之犢姿態勝選，他很高興看到她勇於任事，也期待她贏得選舉，成為凱瑞和莫里斯威爾地區的議會代表。

博文稱許劉廣亞在市級工作有了基層經驗，必能為州級議會帶來新的視角。勞歐說，他欣賞劉廣亞冷靜和熱情兼具，且善於傾聽，他最喜歡的字眼是「轉變」(transformation)，而劉廣亞就是要轉變形勢者。 支持者為州議員候選人劉廣亞(上圖站立者前排左五)舉行募款會。(記者王明心╱攝影)

南北卡華人工商總會創會會長楊華東說，三年前劉競選市議員時，他向她表示「這只是妳的起點」，果然現在要更上層樓。他說，亞裔移民來美時大多一無所有，但經過努力，為美國社會做出傑出貢獻。劉廣亞代表亞裔進入州議會，將使北卡政治更多元化。 致詞嘉賓(左起順時針): 北卡州務卿Elaine Marshall、州議員Wiley Nickel、洛麗市長MaryAnn Baldwin、Morrisville市議員Steve Rao、南北卡商會創會會長楊華東。(記者王明心╱攝影)

劉廣亞感謝大家的鼓勵支持，她說，以前對政治不感興趣，從未想過會成為市議員，遑論州議員，她邀請大家一起和她走向從政路，見證華裔進入主流政壇的歷程。

凱瑞現任市議員劉廣亞參選北卡州議員。(記者王明心╱攝影)

華聯會長趙西隆說，自己雖以個人名義參加，但該會曾和劉廣亞合作「拯救帝王蝶」，而活動中介紹帝王蝶從產卵、幼蟲、破繭成蝶、長途遷徙，需要好幾代的努力才完成的過程，宛如劉廣亞的從政歷程，他誠摯祝福「帝王蝶」劉廣亞蛻變成功，成為展翅飛向天空的美麗蝴蝶。當天他也帶來一些他所培育的帝王蝶，讓參加者放飛。

當天到場的嘉賓還有凱瑞前議員波特曼(Erv Portman)、美中經文協會董事長黃海暉、卡羅來納-中國友好交流協會會長謝立安、上海老街及PFA北卡公司創始人黃莉清及其成員、合力餐具李斌夫婦、大宅門王培誠，以及義工楊堃、朱明君、李新蘭、張平等。