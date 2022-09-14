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申請喬州公立大學 SAT、ACT改彈性提供

記者林昱瑄╱亞特蘭大報導

申請明年度喬治亞州大部分公立大學的學生，將不再要求一定得提供SATACT考試成績。

喬治亞大學系統(University System of Georgia)校長普度(Sonny Perdue)宣布，申請2023-2024年度該州大學系統中，只有喬治亞理工學院(Georgia Tech)和喬治亞大學(UGA)這兩個學術最嚴格的學校，仍將要求提供大學入學考試SAT或ACT的成績，其他24所學校申請者，可自行選擇是否提交上述成績。

在COVID-19疫情期間，喬州大學系統在很大程度上取消了對於SAT和ACT的要求。

普度指出，大學入學所受到的挑戰，包括「許多喬州學生離開到外州就學」，都是該系統延長豁免標準型測驗的原因。

學生仍須滿足其他大學入學要求，包括GPA門檻。不過，由喬治亞彩票資助的Zell Miller獎學金得主學生，仍然需要提供ACT或SAT成績，該獎學金涵蓋大學系統學校的全部學費。HOPE獎學金涵蓋了這些學校的大部分學費，但申請者不需要這兩類考試成績，

普度說，大學系統官員將研究近兩年喬州公立大學錄取學生的保留率(retention rate)和學業成功率，以確定未來是否應恢復考試要求。

ACT SAT 喬州

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