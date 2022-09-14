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全美最安全城市 北卡凱瑞登榜首

記者王明心╱北卡羅來納州報導
兼具大城市便利和小鎮風情的凱瑞獲選全美最安全城市。(記者王明心╱攝影)
兼具大城市便利和小鎮風情的凱瑞獲選全美最安全城市。(記者王明心╱攝影)

背景調查公司GoodHire近日一份全美總體最安全城市報告中，北卡凱瑞(Cary)登上榜首，北卡首都洛麗(Raleigh)在大城市類別中，位居全美第8名。

GoodHire表示，背景調查是招聘過程中的關鍵部分，犯罪紀錄調查可揭示求職者的犯罪歷史。一些城市的犯罪率較高，從這些城市來的應聘者可能會有犯罪紀錄。城市安全信息可幫助招聘機構決定是否對應聘者進行犯罪背景調查。

該公司利用聯邦調查局的犯罪資料，分析美國人口規模最大的100個城市，根據每1000人中的財產犯罪率、暴力犯罪率和社會犯罪率等進行排名，然後再將個人和財產犯罪加權為40%，社會犯罪加權為20%，得出最後分數。越安全的城市得分越低，越不安全的城市得分越高。

凱瑞以1.2最低分奪冠，成為總體上最安全的城市。洛麗以32.4分排名第29名，在大城市類別中是第8名。北卡其他上榜的城市還有以56分排名第60名的威明頓(Wilmington)、以56.2分排名第61名的杜倫(Durham)、以61.6分排名第67名的夏樂(Charlotte)、以62分排名第68的菲耶特維爾(Fayetteville)，和以77.8分排名第85名的綠堡(Greensboro)。

把城市分大、中、小分類後的排名。(GoodHire官網)
把城市分大、中、小分類後的排名。(GoodHire官網)

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