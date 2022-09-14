全美最安全城市 北卡凱瑞登榜首

兼具大城市便利和小鎮風情的凱瑞獲選全美最安全城市。(記者王明心╱攝影)

背景調查公司GoodHire近日一份全美總體最安全城市報告中，北卡 凱瑞(Cary)登上榜首，北卡首都洛麗(Raleigh)在大城市類別中，位居全美第8名。

GoodHire表示，背景調查是招聘過程中的關鍵部分，犯罪紀錄調查可揭示求職者的犯罪歷史。一些城市的犯罪率較高，從這些城市來的應聘者可能會有犯罪紀錄。城市安全信息可幫助招聘機構決定是否對應聘者進行犯罪背景調查。

該公司利用聯邦調查局的犯罪資料，分析美國人口規模最大的100個城市，根據每1000人中的財產犯罪率、暴力犯罪 率和社會犯罪率等進行排名，然後再將個人和財產犯罪加權為40%，社會犯罪加權為20%，得出最後分數。越安全的城市得分越低，越不安全的城市得分越高。