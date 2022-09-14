我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

暖心聲明 安妮公主：榮幸與母親共度她生命最後24小時

每月多領144元 明年社安金生活成本調整或8.7% 40年最高

全美最佳大學 北卡三角區4校上榜

記者王明心╱北卡羅來納州報導
(左上起順時針)北卡大三角地區杜克大學、北卡大學、北卡州大(記者王明心╱攝影) 維克森林大學(該校官網)名列美國最佳大學排行榜。
(左上起順時針)北卡大三角地區杜克大學、北卡大學、北卡州大(記者王明心╱攝影) 維克森林大學(該校官網)名列美國最佳大學排行榜。

美國新聞與世界報導(U.S. News and World Report)12日公布2022至2023學年度最佳大學排名，北卡大三角地區有四所大學上榜，其中杜克(Duke)大學排名第10， 教堂山北卡大學(UNC-Chapel Hill)和維克森林(Wake Forest)大學並列29名，北卡州大排在72名。

該報告依照卡內基高等教育機構基本分類系統(The Carnegie Classification of Institutions of Higher Education's Basic Classification system)，選出美國1500所授予學士學位的大學，就畢業率、社會流動率、校譽、師資、校友捐款率等17項學術品質指標，分析、加權計算後，由每所學校所得的總分決定排名。

1838年設立的杜克大學一年學費6萬3054元，以需求為基礎(need-based)的獎學金或助學金的平均金額為5萬5084元。校友起薪中位6萬8900元。該校錄取率6%，畢業率91%。半數錄取者的SAT成績在1480至1570之間，或ACT成績在33到35之間。

教堂山北卡大學設立於1789年，本州生學費一年8998元，外州生3萬7558元。校友起薪中位5萬1500元。該校錄取率19%，畢業率85%。半數錄取者的SAT成績在1320至1510之間，或ACT成績在29至33之間。

維克森林大學設立於1834年，一年學費6萬2128元。校友起薪中間數5萬6800元。該校錄取率25%，畢業率86%。半數錄取者的SAT成績在1350至1500之間，或ACT成績在30到33之間。

北卡州立大學設立於1887年，本州生學費一年9128元，外州生3萬869元。校友起薪中位5萬7600元。該校錄取率47%，畢業率64%。半數錄取者的SAT成績在1270至1440之間，或ACT成績在27至32之間。

美東南區其他名列前100名的學校還有第13名的田納西州范德堡大學(Vanderbilt)、第22名的喬州愛默蕾大學(Emory)、第29名的佛州大學、第44名的喬治亞理工學院、第49名的喬治亞大學(UGA)、第55名的佛羅里達州立大學、第89名的北卡州伊蘭大學Elon)、第97名的阿拉巴馬州奧本大學(Auburn)。

北卡 ACT SAT

上一則

北維州數據中心增多 噪音、高壓電引發民怨

下一則

伊州退稅即日起寄發 每戶最高可拿700元

延伸閱讀

北京兩所大學新增16例確診 天津宣布全市核酸檢測

北京兩所大學新增16例確診 天津宣布全市核酸檢測
NBA／詹姆斯兒子想挑戰大學籃壇 代言費上看1年600萬

NBA／詹姆斯兒子想挑戰大學籃壇 代言費上看1年600萬
美新排名 普林斯頓第1 MIT第2 教長：追逐排名是笑話

美新排名 普林斯頓第1 MIT第2 教長：追逐排名是笑話
北卡火力發電廠 採新技術處理煤灰

北卡火力發電廠 採新技術處理煤灰
20大前 北京3大學染疫96例 傳媒大學600多人被隔離

20大前 北京3大學染疫96例 傳媒大學600多人被隔離
北卡洛麗新公園 公開徵求命名

北卡洛麗新公園 公開徵求命名

熱門新聞

McGaugh夫婦賣下的老房子內，有著1600元的畫作與至少1萬元的餐桌。（CNBC）

德州夫婦20萬元買下閒置20年空屋 意外發現屋內都是寶

2022-09-08 18:13
密大舉辦座談，肯定華人教授與研究人員在各個領域的傑出成就。(密大提供)

寒蟬未了 中國計畫雖已取消 2000多華人教授案仍在調查

2022-09-12 10:26
一名亞裔父親在屋內啟動發電機，導致一氧化碳毒死自己與10歲兒子，6歲女送醫未脫離險境。(google map)

亞裔父一氧化碳「毒」殺子女 2死1命危

2022-09-12 15:58
Raven Lemon向媒體出示她手機出現的跟監警告路線。（KHOU）

驚險17分鐘 手機警告德州女子遭暗藏跟監器 警籲速報案

2022-09-08 22:03
根據HiRoad調查，休士頓在全美最擁堵城市中排名第十。（ABC 13）

休士頓塞車嚴重 列全美第10

2022-09-07 16:50
聯航積極籌畫發展空中計程機市場，圖為該公司向EAM訂購的200架電動飛機機型。(EAM官網截圖)

芝加哥計程電動飛機來了 預計2026年升空

2022-09-10 02:15

超人氣

更多 >
數字驚人…未開電源電器「吃掉」家庭電費近四分之一

數字驚人…未開電源電器「吃掉」家庭電費近四分之一
不給同機也不讓同桌 為何王室防哈利像防賊？

不給同機也不讓同桌 為何王室防哈利像防賊？
英女王國葬 這三個國家不得派代表參加

英女王國葬 這三個國家不得派代表參加
富二代、男星都掰掰 33歲「賭王千金」低調嫁消防員

富二代、男星都掰掰 33歲「賭王千金」低調嫁消防員
曾致5華人溺斃 一夜暴雨 紐約皇后區災區又淪為澤國

曾致5華人溺斃 一夜暴雨 紐約皇后區災區又淪為澤國