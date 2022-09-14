全美最佳大學 北卡三角區4校上榜

(左上起順時針)北卡大三角地區杜克大學、北卡大學、北卡州大(記者王明心╱攝影) 維克森林大學(該校官網)名列美國最佳大學排行榜。

美國新聞與世界報導(U.S. News and World Report)12日公布2022至2023學年度最佳大學排名，北卡 大三角地區有四所大學上榜，其中杜克(Duke)大學排名第10， 教堂山北卡大學(UNC-Chapel Hill)和維克森林(Wake Forest)大學並列29名，北卡州大排在72名。

該報告依照卡內基高等教育機構基本分類系統(The Carnegie Classification of Institutions of Higher Education's Basic Classification system)，選出美國1500所授予學士學位的大學，就畢業率、社會流動率、校譽、師資、校友捐款率等17項學術品質指標，分析、加權計算後，由每所學校所得的總分決定排名。

1838年設立的杜克大學一年學費6萬3054元，以需求為基礎(need-based)的獎學金或助學金的平均金額為5萬5084元。校友起薪中位6萬8900元。該校錄取率6%，畢業率91%。半數錄取者的SAT 成績在1480至1570之間，或ACT 成績在33到35之間。

教堂山北卡大學設立於1789年，本州生學費一年8998元，外州生3萬7558元。校友起薪中位5萬1500元。該校錄取率19%，畢業率85%。半數錄取者的SAT成績在1320至1510之間，或ACT成績在29至33之間。

維克森林大學設立於1834年，一年學費6萬2128元。校友起薪中間數5萬6800元。該校錄取率25%，畢業率86%。半數錄取者的SAT成績在1350至1500之間，或ACT成績在30到33之間。

北卡州立大學設立於1887年，本州生學費一年9128元，外州生3萬869元。校友起薪中位5萬7600元。該校錄取率47%，畢業率64%。半數錄取者的SAT成績在1270至1440之間，或ACT成績在27至32之間。

美東南區其他名列前100名的學校還有第13名的田納西州范德堡大學(Vanderbilt)、第22名的喬州愛默蕾大學(Emory)、第29名的佛州大學、第44名的喬治亞理工學院、第49名的喬治亞大學(UGA)、第55名的佛羅里達州立大學、第89名的北卡州伊蘭大學Elon)、第97名的阿拉巴馬州奧本大學(Auburn)。