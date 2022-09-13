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睽違兩年 亞城台灣夜市萬人朝聖

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
台灣三太子台上跳舞，吸引許多民眾目光。(台灣同鄉會提供)
台灣三太子台上跳舞，吸引許多民眾目光。(台灣同鄉會提供)

亞特蘭大台灣同鄉會主辦的台灣夜市，之前因疫情而停辦兩年，今年重新登場，人氣火爆，估計為期兩天的活動，一共有將近1萬人次到訪，刷新該活動的參與紀錄。

駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處處長王翼龍向大家介紹台灣文化。(記者林昱瑄／攝影)
駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處處長王翼龍向大家介紹台灣文化。(記者林昱瑄／攝影)

僑教中心主任歐宏偉(台上著西裝者)加入喬治亞州台灣人高爾夫球協會，熱舞「你是我的...
僑教中心主任歐宏偉(台上著西裝者)加入喬治亞州台灣人高爾夫球協會，熱舞「你是我的花朵」。(台灣同鄉會提供)

今年活動在總召集人黃鴻展，總幹事羅佳田及14年前夜市創始人林俊雄的帶領下，克服了場地租借、食品衞生及環境安檢、天氣變化等重重困難，成功完成任務。

各國領事代表、喬治亞州議員及候選人、主辦單位以及辦事處人員，出席台灣夜市活動合影...
各國領事代表、喬治亞州議員及候選人、主辦單位以及辦事處人員，出席台灣夜市活動合影。(駐亞城辦事處提供)

現場製作車輪餅。(記者林昱瑄／攝影)
現場製作車輪餅。(記者林昱瑄／攝影)

活動首天，駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處處長王翼龍，帶領了多位主流人士參與，多位今年角逐喬州州議員的候選人，也到場與會並熱情與民眾打招呼。

甘斯維爾台灣商會攤位上讓民眾現場揮毫。(記者林昱瑄／攝影)
甘斯維爾台灣商會攤位上讓民眾現場揮毫。(記者林昱瑄／攝影)

王翼龍說，台灣美食全球聞名，感謝台灣同鄉會在疫情之後再度舉辦此活動。他也預祝來賓們除了享用美食外，更可到文化攤及遊戲攤，體驗道地的台灣文化。

第二天早上開始下雨 ，但主辦單位決定「風雨無阻」，有些節目改在帳棚下表演，主辦單位說，面對環境不盡人意，總有應對方法，這正是「台灣文化」的寫照。

台式烤香腸很受歡迎。(記者林昱瑄／攝影)
台式烤香腸很受歡迎。(記者林昱瑄／攝影)

今年攤位共有50攤之多，食物攤位上各種台灣常見小吃應有盡有，如刈包、鹹酥雞、油飯、魚丸湯、烤香腸、珍珠奶茶等。文化攤則展示了書法、小飾品、幸運竹等。遊戲攤則有撈金魚、彈珠台、空氣槍射汽球等，吸引了眾多華裔第二代及洋人朋友駐足。

活動中主辦單位也安排了台灣三太子跳舞並繞境，吸引現場觀衆目光，許多人紛紛搶著合照。亞特蘭大僑教中心主任歐宏偉，也應邀加入喬治亞州台灣人高爾夫球協會(TGA)的「你是我的花朵」山地原住民舞蹈，其西裝墨鏡的打扮頗具歌手伍佰的架勢，迴響熱烈。

其他表演還包括了臭豆腐樂團演出多首歌曲，王靜芬排舞社表演探戈及恰恰，茉莉花舞社表演民俗舞蹈，海外青年文化志工(FASCA)表演扯鈴及街舞，以及台灣學校鼓隊 、北景高中扯鈴及熱舞社等。

台下的觀眾欣賞表演，目不轉睛。(記者林昱瑄／攝影)
台下的觀眾欣賞表演，目不轉睛。(記者林昱瑄／攝影)

雖然今年活動期間，陸續有開場時間延遲、天候不佳、大排長龍等問題，但許多民眾表示，能夠在亞特蘭大體驗到台灣夜市文化，覺得非常感動，感謝主辦單位與工作人員付出。

宣揚「支持台灣加入聯合國」的攤位。(台灣同鄉會提供)
宣揚「支持台灣加入聯合國」的攤位。(台灣同鄉會提供)

洋人朋友Marcy帶著一家五口同遊夜市，雖然有些食物已售罄未能買到，但孩子們嘗試了各類的台式遊戲，包括打彈珠、戳戳樂，還買了許多亞洲的小飾品，全家都大開眼界，開心不已。

一名台鄉會理事表示，這次的活動著重聯誼、思鄉、歡樂，不僅撫慰鄉親思鄉之情，也讓主流及各國人士體驗到台灣純樸、友善、充滿活力、多元的文化。

亞特蘭大 疫情 美食

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