乘客遽減 亞城捷運局投資27億升級

MARTA希望以27億元的擴建和升級計畫來增加乘客量。(MARTA推特)

過去十年來，亞特蘭大 都會捷運局(MARTA)乘客量下降了30%，疫情更加劇了損失，該局計畫投資 27億元進行捷運相關擴建和升級，以吸引更多人放棄開車，加入搭乘MARTA。

隨著亞城持續增長，近日大部分著名企業投資案都紛紛進駐亞城市中心的MARTA車站附近，像是微軟將其大型園區建在Bankhead地鐵站 附近。MARTA則計畫在未來幾年內將Bankhead的列車容量提升四倍。

喬治亞理工學院教授Ellen Dunham-Jones說，千禧世代和Z世代對公共交通的觀感，與其他較年長世代不同，他們反而持較正面的態度。

根據美國人口普查數據，在過去十年中，亞特蘭大周邊的10個郡增加了10萬多名18至34歲的居民。MARTA則指出，其中近一半的乘客年齡在35歲以下。

Freyja Brandel-Tanis是喬治亞理工的研究生。她每天先騎自行車去離家不遠的Druid Hills公車站，搭車到Midtown地鐵站，接著再騎車去校園。

以上述方式抵達學校時間約需40分鐘，除非公車誤點。她說，在亞特蘭大搭乘公交系統仍然是比開車更好的選擇。

24歲的航空工程師Noah Allen呼應了她的看法。Allen每天從North Avenue搭乘地鐵到Sandy Springs，再步行至公司。

在舊金山長大的他很習慣於搭乘大眾交通工具，「我不喜歡塞在車陣中。」

與其他城市相比，亞特蘭大地鐵系統MARTA的規模相形見絀。與其他州相比，喬州議員提供交通運輸的經費歷年以來多偏少。

儘管近年來亞特蘭大郊區採用了更多的城市發展計畫，但這些地區的許多居民仍未能接受區域交通網絡。MARTA近年來試圖將版圖擴展到發展快速的谷內郡(Gwinnett)，但公投多次失敗。

近年來，MARTA希望以其27億元的擴建和升級計畫來增加乘客量。

其擴張計畫包括升級現有車站，並將輕軌和公共汽車快速交通(主要在專用道上運行)延伸到交通匱乏的地區，包括BeltLine周圍。MARTA稍早也發布了新的車隊設計，將很快問世。

MARTA也正收集乘客對重新設計公交網絡的建議，並專注於在幾個車站周圍推出「以公交為導向的發展」，包括在低收入社區提供經濟適用房的計畫。Dunham-Jones表示，公共交通機構一般可通過創立乘客所依賴的高需求交通路線(以及更多路線)增加搭乘量。