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泛亞社區中心爭議延燒 6高層遭開除

記者張蕙燕╱亞特蘭大報導
遭到泛亞開除的高層員工，繼續在泛亞外抗議。左一為為華人熟悉的對外事務首席長官維多利亞．黃。(記者張蕙燕╱攝影)
遭到泛亞開除的高層員工，繼續在泛亞外抗議。左一為為華人熟悉的對外事務首席長官維多利亞．黃。(記者張蕙燕╱攝影)

喬治亞州非營利組織泛亞社區服務中心(Center for Pan Asian Community Services，簡稱CPACS)員工控訴董事會「腐敗無作為，壓制員工，欺騙社區」事件愈演愈烈。9月8日資方在警衛陪同下，開除對外事務首席長官維多利亞‧黃(Victoria Huynh)、兩名資深副主席、財務長等六名高層員工。

為泛亞工作已長達22年的維多利亞．黃說，感到非常難過與失望，因為他們深愛泛亞，希望泛亞能做得更好，所以出面對抗腐敗，如今留下的卻只有「眼淚」。

六名遭開除的員工在泛亞外面街道抗議，不時有其他支持員工予以聲援。遭開除者表示，不懂為何正義不能獲得伸張，他們將繼續抗爭，讓社會大眾重視泛亞的問題，把內部問題公開在陽光下，促使泛亞能夠為更多人們提供更好服務。

據了解，泛亞代理首席執行長Jennifer McCants在8日上午召集六名高層主管到她的辦公室，發給每人一封律師信，內容指他們因未參與會議等理由予以開除。資方在現場安排兩名警衛監視六人立即離開泛亞。泛亞資方還請來仙伯里市(Chamblee)三名警察，在辦公樓外守候。

Jennifer McCants是由現任董事會主席蓋爾(Aisah Gayle)任命。蓋爾在泛亞近30名員工在7月發表的公開信中，被指控多次未按規定程序行事，包括未按標準流程加入五位新董事會成員，無預警剔除兩名持異見成員，未經標準程序將財務長調離今年財務審計報告任務等。

同時，泛亞員工還指稱前任執行長慎采元(Chaiwon Kim)以裙帶關係造成薪資不公及偏袒、房屋租賃契約違反利益衝突政策，同時涉嫌不當使用聯邦資金進行未獲授權採購等。

在此之前，該董事會已開除包括華裔曾超漢等兩名有異見的董事，以及發現慎采元各種問題的執行長金廷夏(Jung Ha Kim)。

華人熟悉的維多利亞．黃為泛亞副主席並兼任對外事務。她從2000年開始在泛亞擔任為青少年服務的義工，到2009年成為泛亞的正式員工。她說，22年來她深愛著泛亞，今天因她與其他員工不斷發聲，想要改善泛亞問題，卻遭董事會視為「麻煩製造者」而被開除，她感到非常的難過與失望。

另外遭到開除的資深副主席Yotin Srivanjarean及副主席Alnory Gutlay也十分沮喪難過，他們說，員工的出發點全是為了社區好，希望泛亞發展更健全，「我們不懂為什麼正義不能伸張？我們真心希望為社區服務，但是現在所有的基金都被凍結，無法為大眾作任何服務。」這兩名副主席分別為泛亞工作了20年和8年。

CPACS成立於1980年，是一家位於喬州亞特蘭大的非營利組織，每年從聯邦政府及主要的慈善資助者獲得數百萬元撥款及資金。宗旨是通過全面的健康和社會服務、技能培訓和宣傳，促進移民、難民和弱勢群體的自給自足並實現公平。

泛亞資方請到3名警察在辦公樓後守候。(記者張蕙燕╱攝影)
泛亞資方請到3名警察在辦公樓後守候。(記者張蕙燕╱攝影)
泛亞對外事務首席長官維多利亞‧黃(Victoria Huynh)在警衛(右)監視...
泛亞對外事務首席長官維多利亞‧黃(Victoria Huynh)在警衛(右)監視下離開。(記者張蕙燕╱攝影)

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