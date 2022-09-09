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阿州奧本大學台灣華語文中心開幕

【亞特蘭大訊】
美國東南區首間校對校台灣華語文中心開幕，由成大校長蘇慧貞(左二)、奧大校長Christopher Roberts(右二)、副校長Vini Nathan(右一)及駐亞特蘭大辦事處處長王翼龍剪綵。(駐亞城辦事處提供)
美國東南區首間校對校台灣華語文中心開幕，由成大校長蘇慧貞(左二)、奧大校長Christopher Roberts(右二)、副校長Vini Nathan(右一)及駐亞特蘭大辦事處處長王翼龍剪綵。(駐亞城辦事處提供)

美國東南區首間校對校合作的「台灣華語文中心」，日前在阿拉巴馬州奧本大學(Auburn)成立，這是該校及台灣成功大學在「台美教育倡議」架構下，合作促進華語教育的成果，未來將推出華語教學、台灣文化及講座活動。

成功大學校長蘇慧貞親自率團到場參加開幕儀式，奧大校長Christopher Roberts、副校長Vini Nathan及駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處處長王翼龍也都出席了剪綵，現場有教職員、台籍教授及學生等70多人觀禮慶賀。

「奧本-成大台灣華語文中心」(AU-NCKU Taiwan Center of Chinese Language and Culture)是兩校自台美2021年簽署華語合作協議後開始推動，成大同年9月開始派遣華語教師赴奧本授課，數名奧大學生也在今年前往台灣學習華語。

成大校長蘇慧貞與奧本大學國際長Andrew Gillespie交流華語文中心合作...
成大校長蘇慧貞與奧本大學國際長Andrew Gillespie交流華語文中心合作方向。(駐亞城辦事處提供)

該中心將由奧大台籍退休教授張凱雄擔任主任，成大老師蔡旻沅出任華語教師，除辦理華語課程、文化及講座活動外，亦將拓展台美雙語教育及產學合作。

奧本-成大台灣華語文中心開幕儀式。(駐亞城辦事處提供)
奧本-成大台灣華語文中心開幕儀式。(駐亞城辦事處提供)

駐美國代表處蕭美琴大使曾於今年3月見證台灣與阿州簽署教育合作備忘錄後，赴奧本大學參加該校的宣布酒會，她當時也觀摩了成大華語教師辦理的華語工作坊。

成大訪團、奧本教職員、台灣學生一同到場慶賀中心開幕剪綵。(駐亞城辦事處提供)
成大訪團、奧本教職員、台灣學生一同到場慶賀中心開幕剪綵。(駐亞城辦事處提供)

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