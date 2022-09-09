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喬州城鄉教育水平 差距有如兩個世界

記者林昱瑄╱亞特蘭大報導

根據研究喬治亞州農村地區趨勢部落格「上帝之國的麻煩」(Trouble in God's Country)的分析指出，該州的教育水平在亞特蘭大都會區與其他鄉村地區，存在著相當大的差距。

分析顯示，比起該州偏鄉的學童，亞特蘭大都會區的學童在教育方面上有更佳的機會。

如果與全美50個州的排名數據比較，亞特蘭大12個核心都會區郡的教育程度高居第三位，僅次於科羅拉多州和麻薩諸塞州。

但研究也發現，喬州剩下的147個郡若與全美各州相比，名次殿後在第49位，僅領先於密西西比州。

研究人員海斯萊特(Charlie Hayslett)查看了美國人口普查數據，並考量了高中輟學人數、高中畢業生人數以及參加大學課程或獲得大學學位的人數後表示，「喬州可能有十幾個郡的學習表現領先全美絕大多數郡。但它有40、50個郡似乎永遠困在谷底，」海斯萊特說「這就像兩個不同的世界。」

海斯萊特表示，喬州幾乎不可能有效地彌補此教育差距。前班克斯郡(Banks)學區督學歐文(Chris Erwin)表示，要彌平巨大差距，需要喬州議員們一起努力。

「我們很清楚，在教育方面，年輕人的成就往往與他們父母的成就水平相關，」現任共和黨州代表、喬州眾議會教育委員會副主席歐文表示。「我確實認為州府有責任改善這種狀況。」

海斯萊特說，近年來亞特蘭大都會區的富人與喬州農村的窮人間的各種差距越來越大。

另方面，亞特蘭大都會區的範圍越來越大，由數據顯示，道森郡(Dawson)和考維塔郡(Coweta)如今是高中和大學學位水平較高的郊區郡。

喬州 教育 亞特蘭大

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