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淨宗學會歡迎大眾週日念經　亞特蘭大 奧蘭多 坦帕道場 週日開放念佛共修

亞特蘭大訊
亞特蘭大淨宗學會佛堂。
亞特蘭大淨宗學會佛堂。

佛教淨宗學會最近已開放週日念佛共修，歡迎大眾到喬治亞州亞特蘭大Nocross道場和佛羅里達州的奧蘭多、坦帕道場，每週日上午9時30分開始恭誦佛經。

亞特蘭大淨宗學會(Atlanta Pure Land Association)曾因新冠病毒疫情影響暫停開放念佛，現因新冠病毒疫情得到很好控制，大多數人已經接種疫苗，所以從8月1日起正式重新開放。該理事會表示，歡迎所有的同修來此一起共修。同時參照CDC指南：

第一，如果已經打完新冠疫苗，共修時可以自行選擇戴或不戴口罩。

第二，如果尚未打疫苗或者剛打了第1針，共修時務必戴上口罩並保持社交距離。

第三，目前尚不實行中午共齋，也請勿帶食物到學會。

據介紹，淨宗在中國始於晉時慧遠大師，是為初祖。後來一直傳到清末民初的印光大師，是為十三祖。台中蓮社的雪盧老人是印光大師的學生，淨空法師則是雪盧老人的弟子。淨空法師深得淨土真傳，他有感於末法時期眾生難化，所以在海內外各地成立了淨宗學會，專宏、專修此難信易行的淨土法門。

而亞特蘭大淨宗學會成立於30年前，淨宗道場從同修的地下室，到2015年9月正式成立Mietoville Academy，擁有了學會佛堂和附設圖書館。

淨宗學會的道場，亞特蘭大地址：2800 Simpson Cir, Norcross, GA 30071，網址：AMTB-ATL.org，聯絡電郵(首選)：[email protected]，電話：470-255-0266。奧蘭多：1475 S. Lake Howard Dr, Winter Haven, FL 33880，網址：AMTBCF.org。坦帕: 8607 Hulsey Rd, Tampa, FL 33634，網址：AMTB.TW。

亞特蘭大淨宗學會佛堂於2015年9月正式成立。
亞特蘭大淨宗學會佛堂於2015年9月正式成立。

亞特蘭大 疫苗 疫情

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