亞城戲社中秋晚會18日登場 戲曲 舞蹈 琵琶 多元角度展現中華文藝
「台上一分鐘，台下十年功」，美東南地區唯一一家專事中國戲曲培訓和表演的文藝社團─亞城戲社(Atlanta Drama Club)，在專業與業餘的成員勤學苦練下，大眾將可看到他們的精彩演出。因為戲社訂於9月18日下午4時在Duluth市Red Clay Theater(地址：3116 Main St. Duluth, GA 30096)舉行中秋晚會演出，歡迎購票觀賞，共度佳節。
亞城戲社為了向觀眾展現最好的一面，這次的中秋晚會幕前幕後動員演職人員約80人，以3個月時間緊鑼密鼓地籌備，準備演出17到18個節目。有關戲社的準備、排練和中秋晚會預告，可觀賞YouTube：https://youtu.be/LMsaIE3N610。
據亞城戲社指出，中秋晚會表演希望展現疫情過後的歡樂，讓戲社以舞蹈、歌劇、音樂和戲劇來慶祝大家的健康、安全，並度過一個愉快又溫暖的中秋。演出以戲曲節目為主，也有一些其他族裔文藝社團提供具有異域風情的舞蹈節目。節目形式多樣，涵蓋戲曲、舞蹈、琵琶彈唱、朗誦小品、小合唱、芭蕾和武術表演等多元藝術種類。是一場多角度體現中華文化藝術精彩內容的綜合性表演。
亞城戲社創立於2016年7月，是熱愛舞台表演藝術的朋友們共同的家園，擁有的培訓班包括舞蹈隊、越劇班、京劇班、古典舞班、琵琶班、話劇班、朗誦班，成員經常在戲社微信群裡發布表演作品、視頻或者音頻，彼此切磋共勉。
戲社也是喬治亞州華人少數擁有自己所屬場地的社團，該戲社位於華人聚居的Johns Creek市，愛好藝文活動的成員經常利用下班和周末休假時間，齊聚一堂，認真排練。
戲社歡迎大家前來觀賞，貴賓票一張35元，下午2時即可進入大廳與藝文界人士交流；普通預售票一張20元，下午3時入場。節目於4時展開。購票有兩種方法，一是直接上網到Box Office購票，鏈接：https://eddieowenpresents.com/events/atlanta-drama-club-mid-autumn-festival/；一是用Zelle付費：[email protected]，取票時間為每週六、日下午1時至6時，取票地點是亞城戲社，地址：10450 Medlock Bridge Rd., Suite 109, Duluth, GA 30097。網址：atlantadramaclub.org，電郵：[email protected]。
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