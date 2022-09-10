亞城戲社中秋晚會18日登場　戲曲 舞蹈 琵琶 多元角度展現中華文藝

亞城戲社在2016年7月舉行「開箱」儀式，正式揭幕使用。

「台上一分鐘，台下十年功」，美東南地區唯一一家專事中國戲曲 培訓和表演的文藝社團─亞城戲社(Atlanta Drama Club)，在專業與業餘的成員勤學苦練下，大眾將可看到他們的精彩演出。因為戲社訂於9月18日下午4時在Duluth市Red Clay Theater(地址：3116 Main St. Duluth, GA 30096)舉行中秋晚會演出，歡迎購票觀賞，共度佳節。

亞城戲社為了向觀眾展現最好的一面，這次的中秋晚會幕前幕後動員演職人員約80人，以3個月時間緊鑼密鼓地籌備，準備演出17到18個節目。有關戲社的準備、排練和中秋晚會預告，可觀賞YouTube：https://youtu.be/LMsaIE3N610。

據亞城戲社指出，中秋晚會表演希望展現疫情過後的歡樂，讓戲社以舞蹈、歌劇、音樂和戲劇來慶祝大家的健康、安全，並度過一個愉快又溫暖的中秋。演出以戲曲節目為主，也有一些其他族裔文藝社團提供具有異域風情的舞蹈節目。節目形式多樣，涵蓋戲曲、舞蹈、琵琶彈唱、朗誦小品、小合唱、芭蕾和武術表演等多元藝術種類。是一場多角度體現中華文化藝術精彩內容的綜合性表演。

亞城戲社創立於2016年7月，是熱愛舞台表演藝術的朋友們共同的家園，擁有的培訓班包括舞蹈隊、越劇班、京劇班、古典舞班、琵琶班、話劇班、朗誦班，成員經常在戲社微信 群裡發布表演作品、視頻或者音頻，彼此切磋共勉。

戲社也是喬治亞州華人 少數擁有自己所屬場地的社團，該戲社位於華人聚居的Johns Creek市，愛好藝文活動的成員經常利用下班和周末休假時間，齊聚一堂，認真排練。