北卡菁英會辦講座 三教授談台灣變遷

計仁昌(上排左)主持講座，洪國鈞(上右)、 金恬(下左)、周成蔭(下右)主講。(記者王明心／攝影)

北卡 菁英協會(NCTPASS)日前在杜克大學舉行講座，邀請洪國鈞、周成蔭和金恬，分別從台灣電影 、傅培梅烹飪、島嶼故事的角度，分享台灣的人文世界及其變遷。

杜克大學醫學院副教授林寶華首先請參加者自我介紹。杜克大學分子遺傳學與微生物學系副教授計仁昌主持講座，他說，該會以往著重在科技數理和經濟話題，但這次特別邀請當地研究台灣文化的學者分享台灣歷史、電影和美食。

在杜克大學亞洲與中東研究系教授電影史和電影理論的洪國鈞(Dr. Guo-Juin Hong)以「台灣電影的悠久歷史」為題，講述從日據時代日人在台灣各地拍攝影片，作為日本「南進」的政治宣傳，國民政府於1949年來台後，製作兩岸一脈相傳的台語片、1960年代健康寫實電影、與美日斷交後的愛國電影，以及1980年代新生代導演賦予台灣電影新風貌。

他說，2008年魏德聖的「海角七號」票房大賣，更多結合台灣意識和商業市場的作品出現，加上台灣文化交織的特性，尤其在政權轉移與全球情勢變化中，呈現複雜甚至衝突的意識。

金恬(Dr. Michelle King)任教北卡大學歷史系，正撰寫「切炒看學：傅培梅的現代中式家常菜」一書，當天她從傅培梅的職業生涯看台灣戰後歷史。她說，傅的電視烹飪教學顯示當時電視興起、廚藝受重視，料理成為一種外交形式的現象，顯現台灣社會和性別模式的轉變。

她回憶母親抵美時不會煮飯，靠著「傅培梅食譜」餵飽一家人，這也是許多留學生的共同經歷，其新書的重點放在女性、家庭和家庭餐桌，也藉此向女性致敬。

在杜克大學亞洲與中東研究系教書的周成蔭(Eileen Chow)以「島嶼故事／江海歷史：書寫台灣」為題，指出很難從文化產物定義台灣。「台灣故事」的特質就是其多元與不確定性，每一個年代和作者都需要重新摸索、探討與翻新。

她說龍應台的「大江大海1949」、余光中的「鄉愁」、以白色恐怖為背景的「返校」、「悲情城市」、回顧戒嚴前後的動畫片「幸福路上」，乃至用多種語體為東南亞 新住民發行的「四方報」，都是台灣不可或缺的脈絡，交織成台灣的生命和歷史。