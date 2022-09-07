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北卡華聯117義工 接機520中國留學生

記者王明心／北卡羅來納州報導
北卡華聯義工今年接了520名中國留學生。(華聯提供)
北卡華聯義工今年接了520名中國留學生。(華聯提供)

北卡三角地區三所大學即將開學，北卡華人聯合會(CAFA)今年再度組織志願者，117名義工在過去兩個月共接了520名中國留學生

協調人之一的副會長江俞霖表示，今年此服務難度比去年高，主要因為許多大公司恢復實體上班，大家無法像去年那般時間靈活協助接機，清早和晚上抵達航班較無人力安排問題，但白天上班時間抵達航班就往往無法接機。

此外，今年暑假正值新冠新一波疫情，感染率增大，症狀較嚴重，許多華人染疫居家隔離，只能暫停擔任義工。他說，今年有一些學生拿不到簽證無法訂機票，不少人只能等拿到簽證再馬上買機票出發，因此接機時間緊迫，找人不易。

今年航班更改情形頻繁，對於無法彈性調整時間的義工來說更難配合。幸虧幾位資深義工彈性出任務，降低學生無人接機的機率。

假使班機抵達時間集中、天氣變化大、航班延誤頻繁、到達人數眾多，接機任務難度增加，還好華人福音基督教會(CCMC)伸出援手，獨立完成四個整天的接機工作。

該教會的馮偉牧師和宋盛灝全程協助，開店的方國展和郭癸華夫婦，一共接了32名留學生，榮登今年接機之冠；楊小毅是上班族，也接了31人，甚至在最多人抵達的那天，他特地請假一天接機。CCMC今年接到的中國留學生人數累計高達207人。

去年無法抽身，今年事業轉型的Yifan Wu承包了凌晨和半夜抵達的航班，即使學生表示可以等到天亮，但念及他們孤單在機場過夜易著涼，他仍堅持半夜去接，前後接了22名學生。

多個去年享受義工接機服務的留學生，今年也加入服務行列。華聯董事會主席楊建平、會長趙西隆、董事馬堅也都親自參與接機。

接機後，義工送學生到公寓，帶他們去吃飯、購物。(華聯提供)
接機後，義工送學生到公寓，帶他們去吃飯、購物。(華聯提供)
華聯感謝所有參與接機團體和單位 (華聯提供)
華聯感謝所有參與接機團體和單位 (華聯提供)

中國留學生 華人 簽證

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