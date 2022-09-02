世華亞城分會慶5周年 推出商展強化交流

全體與會來賓們合影。(世華亞城分會提供)

世界華商婦女企管協會亞特蘭大 分會(簡稱世華亞城)，日前在瓊斯溪市(Johns Creek)一凡烹飪學校舉行五周年慶商展暨晚宴，50多位會員及嘉賓到場共襄盛舉。

當天商展活動，有11位會員及贊助商展示包括食品、咖啡、美妝、女性服飾、專業攝影、圖書、各類教育課程、房地產等商品及服務，大家相互交流，拓展商機。 當天準備了豐盛的台式佳餚供來賓享用。(記者林昱瑄╱攝影)

會長劉秀皇致詞表示，今年該會以「締造生活美學、串起無限商機」為活動規畫主題，包括1月的「自信美—新春會員大會」、2月「科技美—科技創業講座」、3月「女性美—國際婦女節活動」及5月「工商美及WHA 活動—亞裔月專講暨支持台灣加入世衛 」，以及當天的周年慶暨商展。她感謝理監幹事團隊共同努力，發揮世華精神。

邱婷蘭(左)代表世華總會總會長陳阡蕙頒發感謝狀給劉秀皇(右)。(記者林昱瑄╱攝影)

僑教中心主任歐宏偉表示，去年底甫到亞特蘭大就任時，即收到世華亞城分會的活動邀請，充分感受到其溫暖及熱情。他感謝世華姊妹們熱心公益，積極協助推動僑務。

海地駐亞特蘭大總領事Roudelyne Nogar Jean也向世華亞城分會祝願會運昌隆。 世華亞特蘭大分會理監事。(記者林昱瑄╱攝影)

當天與會貴賓還有僑務委員范琪君、陸復泰及世華亞城榮譽顧問Sachi Koto等。多拉維爾(Doraville)市長Joseph Geierman則致賀函感謝世華亞城多年來的支持及友誼。世華總會長陳阡蕙、名譽總會長黎淑瑛及副總會長陳玲華等也錄製影片祝福亞城分會。