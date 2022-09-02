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全美最佳大學 北卡杜克排名第8

記者王明心╱北卡羅來納州報導
杜克大學位居2023年全美最佳大學的第8名。(記者王明心╱攝影)
杜克大學位居2023年全美最佳大學的第8名。(記者王明心╱攝影)

美國學校排行榜網站Niche日前公布了2023年全美最佳大學榜單，麻省理工學院奪得榜首。北卡杜克大學位居第8名，是美東南區唯一名列前10名的大學。

該網站表示他們不使用大學提交的數據，未採用「專家」的推薦，而是依據來自聯邦教育部和國家科學基金會(National Science Foundation)的數據，加上數百萬份在學生與畢業生對於學校價值觀、多元化、校園生活，甚至派對等項目的評估，結合了數據和「使用者」回饋。

該網站今年還針對各大學的「投資報酬率」進行分析，調查畢業六年後的年收入中位數、畢業後兩年的就業率、畢業六年後的收入與就讀大學時的成本比率，畢業率等結果，顯示名列前茅的學府雖然普遍學費高昂，但畢業生的收入也比一般大學還要多。

根據Niche的調查報告，杜克錄取率為8%，學生SAT成績在1470至1570之間，ACT成績在34至35之間。學生獲得獎助學金的總額平均一年5萬914元，扣除獎助學金後必須負擔的費用大約每年2萬6932元，平均每名學生的年度學貸8494元。

該校前三名最受歡迎科系分別是電腦科學、公共政策分析、經濟學。學生與教師比例為2比1。88%的學生表示，教授花很多精力在課堂上，67%的學生同意很容易就能上到他們想上的課，31%的學生認為學業分量不難駕馭。

學生應屆畢業率為96%，畢業兩年的就業率是94%，25%校友年薪超過11萬7100元，年薪中間數7萬6300元。畢業6年的就業率93%。25%校友年薪超過13萬4500元，年薪中間數是8萬4400元。98%學生同意校友網絡非常強大，97%的學生認同就業中心有助於他們找到工作或實習。

除了獲得全美最佳大學第8名外，杜克也名列全美「最佳公共政策科系」第1名、全美「最佳學生運動」第2名、全美「最佳護理科系」第2名。

前10名上榜學校依序為麻省理工學院、史丹福大學、哈佛大學、耶魯大學、普林斯頓大學、來斯(Rice)大學、加州理工學院、杜克大學、布朗大學、達特茅斯學院(Dartmouth College)。

就業 教育部 耶魯大學

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