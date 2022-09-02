喬州新興牡蠣養殖業 前景可觀

喬治亞大學(UGA)的研究指出，牡蠣產業可以給喬州經濟帶來約500萬元的收入以及約200個就業機會。(UGA網站)

根據喬治亞大學(UGA)的研究，該州的新興水產養殖業—牡蠣養殖可帶給喬州 約500萬元的經濟收入，以及約200個全職或兼職的就業 機會。雖然牡蠣養殖的前景可觀，但是作為喬州的新興行業，仍有一些法律問題令養殖者擔憂。

瑞克里(Bryan Rackley)是亞特蘭大 的一位海鮮餐廳老闆，他表示，牡蠣帶著所出產水域的味道，因此其所在水域的水質和周圍的生長環境，都會對味道產生影響。比如來自加拿大、華盛頓和佛羅里達的海鮮味道都不同。他說，最受客人歡迎的仍以當地海鮮為主。

喬州大學研究了用漂浮的籠子在喬州海岸養殖牡蠣的可行性。研究結果顯示，牡蠣長在籠子裡，不需要餵食，只要給它們足夠的成長空間就行。

喬州的深河沼澤和漲潮使其成為牡蠣養殖的理想地。喬州海岸的潮汐河(Tidal Rivers)就是其中之一，這條河中的水草，生活在水草中的小甲殼類動物，以及住在附近草域的各種動物等，構建出的生態圈，都讓喬州牡蠣產生與眾不同的味道。

2019年，喬州通過了一項將牡蠣養殖合法化的法律。雖然牡蠣的養殖有可觀的預期收入，但是該產業在喬州還是一個新興產業。首批投入喬州牡蠣養殖業者表示，要把新的行業做好壓力很大，此外也會擔心新行業法規上可能衍生的問題。

目前喬州發出六張可以在該州潮汐河養殖牡蠣的執照。查特漢郡(Chatham)的所羅門(Solomon)夫婦為其中之一。所羅門夫婦等待聯邦的進一步核批已經等了五個月，聯邦批准是牡蠣養殖證的最後一步，作為養殖的先驅者，他們很希望自己能夠成功，才不會辜負家庭、朋友、社區和行業的期待，相對他們也因此承受不小壓力。

菲利普斯(Charlie Phillips)自1996年就開始養殖蛤蜊，在離蛤蜊養殖場不遠的麥金托什郡(McIntosh)，他也申請到了一份牡蠣養殖的許可證。他表示，這些年他已有比較好的水產養殖基礎設施，也有熟悉水上工作員工和穩定的客戶群，但由於牡蠣養殖是新的產業，新法律上一些字句模糊的規定沒有先例可尋，其中違規者會被吊銷執照三年的條款，尤其令人憂慮。(楊欣欣)