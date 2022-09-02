我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普：若再當選總統 贊成赦免國會暴亂滋事者

疑日軍二戰屠殺中國人新照 驚現明州 25張從未公布過的暴行影像

喬州新興牡蠣養殖業 前景可觀

【亞特蘭大訊】
喬治亞大學(UGA)的研究指出，牡蠣產業可以給喬州經濟帶來約500萬元的收入以及約200個就業機會。(UGA網站)
喬治亞大學(UGA)的研究指出，牡蠣產業可以給喬州經濟帶來約500萬元的收入以及約200個就業機會。(UGA網站)

根據喬治亞大學(UGA)的研究，該州的新興水產養殖業—牡蠣養殖可帶給喬州約500萬元的經濟收入，以及約200個全職或兼職的就業機會。雖然牡蠣養殖的前景可觀，但是作為喬州的新興行業，仍有一些法律問題令養殖者擔憂。

瑞克里(Bryan Rackley)是亞特蘭大的一位海鮮餐廳老闆，他表示，牡蠣帶著所出產水域的味道，因此其所在水域的水質和周圍的生長環境，都會對味道產生影響。比如來自加拿大、華盛頓和佛羅里達的海鮮味道都不同。他說，最受客人歡迎的仍以當地海鮮為主。

喬州大學研究了用漂浮的籠子在喬州海岸養殖牡蠣的可行性。研究結果顯示，牡蠣長在籠子裡，不需要餵食，只要給它們足夠的成長空間就行。

喬州的深河沼澤和漲潮使其成為牡蠣養殖的理想地。喬州海岸的潮汐河(Tidal Rivers)就是其中之一，這條河中的水草，生活在水草中的小甲殼類動物，以及住在附近草域的各種動物等，構建出的生態圈，都讓喬州牡蠣產生與眾不同的味道。

2019年，喬州通過了一項將牡蠣養殖合法化的法律。雖然牡蠣的養殖有可觀的預期收入，但是該產業在喬州還是一個新興產業。首批投入喬州牡蠣養殖業者表示，要把新的行業做好壓力很大，此外也會擔心新行業法規上可能衍生的問題。

目前喬州發出六張可以在該州潮汐河養殖牡蠣的執照。查特漢郡(Chatham)的所羅門(Solomon)夫婦為其中之一。所羅門夫婦等待聯邦的進一步核批已經等了五個月，聯邦批准是牡蠣養殖證的最後一步，作為養殖的先驅者，他們很希望自己能夠成功，才不會辜負家庭、朋友、社區和行業的期待，相對他們也因此承受不小壓力。

菲利普斯(Charlie Phillips)自1996年就開始養殖蛤蜊，在離蛤蜊養殖場不遠的麥金托什郡(McIntosh)，他也申請到了一份牡蠣養殖的許可證。他表示，這些年他已有比較好的水產養殖基礎設施，也有熟悉水上工作員工和穩定的客戶群，但由於牡蠣養殖是新的產業，新法律上一些字句模糊的規定沒有先例可尋，其中違規者會被吊銷執照三年的條款，尤其令人憂慮。(楊欣欣)

喬州 就業 亞特蘭大

上一則

撥款逾3億 伊州低收家庭能源補助啟動

下一則

孕婦駛共乘車道 罰單剛撤又收一張

延伸閱讀

旅遊復甦 華府去年訪客逾1900萬 回升至疫前78％ 經濟收益達54億

旅遊復甦 華府去年訪客逾1900萬 回升至疫前78％ 經濟收益達54億
好康報你知／心安超市（ZionMarket ）

好康報你知／心安超市（ZionMarket ）
好康報你知／海鷗超市（Galleria Food Wholesale Market ）

好康報你知／海鷗超市（Galleria Food Wholesale Market ）
富含毛囊生長營養素 這些食物是掉髮救星

富含毛囊生長營養素 這些食物是掉髮救星
冷凍帝王蟹腿做出海鮮大餐 好市多價格實惠

冷凍帝王蟹腿做出海鮮大餐 好市多價格實惠
帝王蟹腿海鮮餐 自製僅50元

帝王蟹腿海鮮餐 自製僅50元

熱門新聞

麻省理工學院高居「2023年全美最佳大學」排名榜首。(MIT官方臉書截圖)

就讀成本貴 畢業年薪高 Niche全美最佳大學排名出爐

2022-08-30 11:54
休士頓居民米姆斯（Erin Mims）日前與丈夫在餐廳慶生後，觸摸車上發現的餐巾紙，竟出現中毒症狀。（米姆斯臉書）

女碰車門上的紙巾竟中毒 警：可能是試圖綁架

2022-08-25 11:09
在新州餐飲業10大價格上漲驚人的食材中，雞肉高居首位，漲幅達300%。(Getty Images)

雞肉飆3倍、麵粉漲115%… 新州食材大漲 餐飲業吃不消

2022-08-30 15:35
米德爾頓姊妹在疫情期間失業，但因此創立大華府首家螃蟹外送公司，如今服務擴展到全國，並開設首家實體餐廳。（米德爾頓姊妹提供）

因疫得福 馬州姊妹外送螃蟹走紅 首家實體餐廳將開張

2022-08-27 02:14
芝大中國留學生李子堯因腦出血而緊急送醫(示意圖)，至今仍在加護病房。(芝大醫學中心臉書截圖)

芝大中國留學生腦出血 眾議員協助家人拿簽證來美

2022-08-30 11:22
梅忠和(David Fong)(左)、梅仲仁(Edward Fong)父子經營David Fong's中餐館64年後，於31日熄燈。(記者陳曼玲／攝影)

明州64年中餐館David Fong's熄燈 仍續回饋社區

2022-09-01 12:05

超人氣

更多 >
美國大使在上海排隊做核酸 照片引發瘋傳熱議

美國大使在上海排隊做核酸 照片引發瘋傳熱議
疑日軍二戰屠殺中國人新照 驚現明州 25張從未公布過的暴行影像

疑日軍二戰屠殺中國人新照 驚現明州 25張從未公布過的暴行影像
你在美國吃到的這7樣日式料理 日本人沒吃過

你在美國吃到的這7樣日式料理 日本人沒吃過
華女紐約法拉盛住所被刺亡 在美親友失聯 警鎖定嫌犯

華女紐約法拉盛住所被刺亡 在美親友失聯 警鎖定嫌犯
辨別BA.5有方法？ 專家曝一夜間「特別症狀」

辨別BA.5有方法？ 專家曝一夜間「特別症狀」